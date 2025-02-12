В Туле у памятника Георгиевского кавалера, героя Русско-японской войны адмирала Всеволода Руднева состоялся торжественный митинг, посвященный 121-й годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В торжествах приняли участие представители военно-патриотических, общественных, молодежных организаций, члены Тульского Регионального отделения РВИО, жители города, сообщает официальный сайт Российского военно-исторического общества.

Участников митинга приветствовала заместительница министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова. Она отметила, что в регионе много внимания уделяется сохранению исторической памяти.

«Герои были, есть и будут в нашей памяти и в наших сердцах. На подвиге таких людей воспитывались и защищали нашу Родину наши солдаты в Великой Отечественной войне. И сейчас, в эту минуту, уже современные герои отстаивают мир. Сегодня здесь стоит в одном строю с нами наша замечательная молодежь. Пока мы помним — герои будут жить вечно», — подчеркнул заместитель председателя Тульской областной Думы, член Совета Тульского Регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Балберов.

Участников митинга приветствовали первый заместитель главы Администрации Тулы Юрий Терехов; депутат Тульской городской Думы, ветеран боевых действий, старший матрос Иван Сычев; Председатель Тульского Регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, член Тульского РО РВИО Борис Соколов; Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, протоирей Виктор Матвеев; курсант объединения юных моряков «Корабелы» Алексей Дронов; Председатель Тульского регионального отделения «Союз писателей России», член Совета Тульского РО РВИО Николай Жуков.

27 января (9 февраля) 1904 года, в первый день войны, крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» был блокирован японской эскадрой. Российские корабли отвергли требование о сдаче в плен и вступили в неравный бой с численно превосходящим противником.

В бою командир Всеволод Руднев действовал решительно, личным примером воодушевляя моряков, был ранен и контужен. Из-за сильных повреждений корабль был вынужден вернуться в порт. Не желая спускать Андреевский флаг и сдаваться врагу, Всеволод Руднев приказал затопить крейсер «Варяг» и взорвать канонерскую лодку «Кореец».

В память погибших моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» были проведены ружейный салют и торжественный марш знамённого взвода 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

Русская линия