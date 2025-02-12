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Сводка новостей от 12 февраля 2025

Архиепископ Севастийский Феодосий: «Мы хотели бы вновь и вновь заявить о своей поддержке и полной солидарности с Украинской Православной Церковью»
В Иерусалимском Патриархате в очередной раз призвали украинские власти остановить гонения на верующих и духовенство канонической Церкви…

Архиепископ Севастийский Феодосий8 февраля 2025 года иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий в своём слове вновь обратился к теме притеснений и прямых гонений, которые обрушились на Украинскую Православную Церковь со стороны государственной власти Украины, подвергающей преследованиям епископат и духовенство, оправдывающей захваты храмов и принявшей дискриминационные изменения законодательства, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Сегодня мы вступаем в период Постной Триоди, которая приведет нас к Святой Четыредесятнице, Страстной седмице и празднику Светлого Христова Воскресения. Перед началом этого пути мы хотели бы обратиться к Украинской Православной Церкви — Церкви-мученице и Церкви-свидетельнице, которая не перестает быть преследуемой и гонимой со стороны киевских властей, принявших дискриминационные законы, дабы ослабить ее, подвергнуть притеснениям ее епископат и духовенство, оправдывать захваты ее храмов и имущества, — отметил владыка.

Мы хотели бы вновь и вновь заявить о своей поддержке и полной солидарности с Украинской Православной Церковью, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, и еще раз подчеркнуть, что это единственная признаваемая нами каноническая Православная Церковь на Украине, и мы никогда не призна́ем никакой другой структуры. Мы призываем всех верующих наших Церквей с началом Триоди усилить свои молитвы и прошения за эту страждущую, гонимую Церковь.

Во времена боли и скорби наше единственное прибежище — Господь. Мы молимся о мире в нашей стране и на нашем Востоке, и мы также молимся о мире на Украине и о прекращении там войны. Мы надеемся и требуем, чтобы все гонения на Украинскую Православную Церковь немедленно прекратились, и чтобы все дискриминационные законы, направленные против этой Церкви, которая является неотъемлемой частью украинской страны и ее народа, были отменены.

Мы также вновь и вновь обращаемся с призывом ко всем Церквам мира и всем правозащитным и гуманитарным организациям приложить всевозможные совместные усилия для того, чтобы положить конец гонениям на старейшую Украинскую Церковь, история возникновения которой тесно связана с историей самой Украины.

Перед Святым Гробом Господним в Иерусалиме возносим горячие молитвы за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, всех митрополитов и епископов, священников, монахов, монахинь и всех верующих нашей сестринской Украинской Церкви, прося Всемогущего Бога укрепить их и утешить их сердца в эти тяжелые времена, которые переживает Украинская Церковь в стране, страждущей от последствий войны".

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Архиепископ Севастийский Феодосий: «Мы хотели бы вновь и вновь заявить о своей поддержке и полной солидарности с Украинской Православной Церковью»
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