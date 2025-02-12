В Вятке беременные женщины будут иметь право на бесплатный проезд

10 февраля 2025 года в Вятке состоялось оперативное совещание правительства Кировской области с губернатором Александром Соколовым, на котором состоялось обстоятельное обсуждение вопросов реализации нацпроекта «Семья» и Стратегии развития региона. Глава региона обозначил цели и задачи властей на ближайший год. Одна из приоритетных — поддержка семей, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

В 2025 году по инициативе президента России началась реализация нацпроекта «Семья», задачи которого будут отражены в региональной программе «Семья и дети». Программа будет разработана и принята до конца июня по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова.

«Мы должны сохранить все существующие меры поддержки семей. Особенно это касается мер, направленных на повышение рождаемости, — отметил глава региона. — Необходимо продолжить выплачивать „зарплату“ мамам первенцев в прежнем объёме — 38 203 рубля ежемесячно. А мамам в возрасте до 25 лет, родившим первенца после 1 января 2025 года, увеличить эту ежемесячную выплату до 45 794 рублей».

По словам Александра Соколова, такую «зарплату» за 2024−2025 годы получат 4,5 тысячи женщин, из них повышенную — 1 тысяча 100 молодых мам.

Ещё одной инициативой губернатора станет введение бесплатного проезда для будущих мам. Глава региона поручил разработать данную меру поддержки для женщин, вставших на учёт по беременности.

Помимо повышения благосостояния, одним из актуальных вопросов остается обеспеченность семей собственным жильем.

«Необходимо продолжить помогать молодым семьям в приобретении жилья, — подчеркнул губернатор. — В текущем году не менее 84 семей должны улучшить свои жилищные условия. Учитывая наши сегодняшние приоритеты важно, чтобы субсидии на приобретение жилья предоставлялись именно молодым семьям с детьми».

В 2025 году был отменён критерий нуждаемости для многодетных семей. Теперь все жители региона, у которых трое и более детей, имеют право на все меры поддержки, предназначенные многодетным родителям. Таким образом, с этого года поддержку начали получать ещё порядка 900 многодетных семей Кировской области.

Русская линия