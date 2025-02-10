7 февраля 2025 года состоялась встреча митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира с сотрудниками и добровольцами Патриаршей гуманитарной миссии, в ходе которой владыка ознакомился с социальной работой, развернутой Синодальным отделом по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии в Мариуполе с конца 2022 года, сообщает Диакония.Ru.

Руководительница центра социальной помощи Мариуполя Александра Наумова рассказала о работе центра, приёме населения, социальных добровольцах и помощи на дому одиноким людям. Центр работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 16.00 по адресу: проспект Мира, 2. За время его работы помощь была оказана более 33 400 семьям. В этой работе приняли участие 439 добровольцев со всей страны.

«Несмотря на то, что Мариуполь живёт уже мирной жизнью, центр социальной помощи населению будет тут актуален всегда, как в любом крупном городе, — отметила Александра Наумова. — В городе много одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, есть неполные семьи с детьми. Наша задача выстроить работу так, чтобы все нуждающиеся в помощи мариупольцы знали, что Русская Православная Церковь никогда не оставит их один на один со своей бедой, что бы у них ни случилось».

Координатор добровольцев-ремонтников Евгений Меркулов рассказал митрополиту Владимиру о проекте по восстановлению частных жилых домов самых нуждающихся жителей города.

«Прямо сейчас 20 добровольцев, приехавших по зову сердца из самых разных городов России, трудятся под руководством прорабов-профессионалов на трех объектах параллельно, — сообщил Евгений Меркулов. — В двух домах проживают одинокие пенсионерки, причём одна из них с инвалидностью, в третьем доме живут престарелые муж и жена, у мужа онкология, жена за ним ухаживает. Разумеется, сами они не смогут восстановить ни кровлю, ни внутреннюю отделку помещений».

Всего на сегодняшний день в проекте добровольцев-ремонтников приняли участие 1429 человек, их трудами было восстановлено 325 домов в Мариуполе и ещё 59 в Авдеевке, Ясиноватой, Донецке и других городах Донбасса.

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