Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2025

Митрополит Воскресенский Григорий: Церковь может только предупредить россиян о вреде оккультизма. Государство — должно защищать
Управделами Русской Православной Церкви указал, что защита народа от гадалок и всякого рода шарлатанов — прямая обязанность властей…

Митрополит Воскресенский ГригорийГосударство должно принимать законы, направленные против оккультизма — всякого рода гадалок, «магов», «целителей», чтобы защитить россиян и от пагубного воздействия сатанистов и от откровенных мошенников. Об этом заявил Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в передаче «Церковь и мы» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«Оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего, его духовной стороне. Повреждается у человека духовная сторона, начинает страдать и телесная. Как правило, те, кто обращается к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам часто попадают в зависимость, а зависимость — это очень страшное явление для любого человека», — сказал митрополит Воскресенский Григорий.

Владыка подчеркнул, что долг государства предупреждать и защищать людей от разного рода мошенников, тех кто «используя нечистую силу пытается на них воздействовать».

«Государство в целях сбережения нашего народа должно не только предупреждать человека, как это делает Церковь, не только предупреждать общество, но и принимать какие-то законодательные акты, которые будут препятствовать нанесению вреда такими людьми нашим гражданам», — заявил архипастырь.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Воскресенский Григорий: Церковь может только предупредить россиян о вреде оккультизма. Государство — должно защищать
Управделами Русской Православной Церкви указал, что защита народа от гадалок и всякого рода шарлатанов — прямая обязанность властей...

В Санкт-Петербурге помянули Императора Петра Великого
Лития у гробницы Государя в Петропавловском соборе города на Неве состоялась по советской традиции за два дня до его памяти...

Анатолий Викторов: «Мы уверены, что вопрос будет решён в пользу России»
Посол России в Израиле заявил, что процесс возвращения Российскому государству Александровского подворья в Иерусалиме перешёл в сугубо правовой плоскости...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императора Петра Великого и писателя Ф.М.Достоевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика