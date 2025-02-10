Митрополит Воскресенский Григорий: Церковь может только предупредить россиян о вреде оккультизма. Государство — должно защищать

Государство должно принимать законы, направленные против оккультизма — всякого рода гадалок, «магов», «целителей», чтобы защитить россиян и от пагубного воздействия сатанистов и от откровенных мошенников. Об этом заявил Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в передаче «Церковь и мы» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«Оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего, его духовной стороне. Повреждается у человека духовная сторона, начинает страдать и телесная. Как правило, те, кто обращается к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам часто попадают в зависимость, а зависимость — это очень страшное явление для любого человека», — сказал митрополит Воскресенский Григорий.

Владыка подчеркнул, что долг государства предупреждать и защищать людей от разного рода мошенников, тех кто «используя нечистую силу пытается на них воздействовать».

«Государство в целях сбережения нашего народа должно не только предупреждать человека, как это делает Церковь, не только предупреждать общество, но и принимать какие-то законодательные акты, которые будут препятствовать нанесению вреда такими людьми нашим гражданам», — заявил архипастырь.

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