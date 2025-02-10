Россия надеется на положительное решение по возврату в собственность Александровского подворья в Иерусалиме, работа в этом направлении активно ведётся при полном взаимопонимании с израильской стороной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Вопрос перерегистрации прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме остаётся в повестке дня наших отношений, но я хотел бы подчеркнуть, что вопрос, в общем-то, уже давно перешёл в сугубо правовую и юридическую плоскость. Сейчас он находится на рассмотрении созданной премьер-министром Израиля специальной комиссии», — рассказал посол.

«Мы уверены, что вопрос будет решен в пользу России. Иногда требуется дипломатическая поддержка. Мы продолжаем работать, поскольку переподтверждение прав современной России после того, как этими правами обладала царская Российская империя, очень важен. Этот объект имеет большое значение для русской культурной и духовной традиции, а также с точки зрения исторического присутствия в регионе. Мы продолжим, и я уверен, что успешно завершим эту работу, так как у нас есть полное взаимопонимание с израильской стороной», — заключил Александр Викторов.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на Дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества, которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья.

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