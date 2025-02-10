Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока совершил панихиду по Георгиевскому кавалеру…

7 февраля 2025 года в Бейруте на православном кладбище «Мар-Митр» прошла церемония установки памятной таблички на могиле вице-адмирала Российского императорского флота Андрея Лазарева (1865−1924), в котором приняли участие российские дипломаты, соотечественники и представители ливанской общественности, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока, настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Ливане архимандрит Филипп (Васильцев) на могиле вице-адмирала отслужил панихиду, во время которой настоятель храма святого великомученика Димитрия протоиерей Димитрий Кфури исполнил песнопение «Вечная память» на арабском языке.

В своей речи посол России в Ливане А. Рудаков отметил, что забота о местах воинских захоронений и других объектах, имеющих культурно-историческое значение для России, входит в круг первоочередных задач российских представительств за рубежом.

«Мы придаём особое значение усилиям по поиску утраченных сведений и восстановлению справедливости в отношении россиян, посвятивших жизнь служению Отечеству и внесших заметный вклад в дело укрепления международного авторитета и прославления России», — подчеркнул дипломат.

По его словам, глубоко символично, что церемония открытия памятной таблички вице-адмиралу Андрею Лазареву проходит в Год защитника Отечества, объявленный Указом Президента России В. Путина «в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции».

Как отметил архимандрит Филипп (Васильцев), вице-адмирал Андрей Лазарев является символической фигурой для российской диаспоры. «Ливан приютил многих русских людей, вынужденных покинуть пределы своего Отечества после 1917 года, в том числе военных, инженеров, священников, крестьян, мещан, людей разных сословий, — сказал он. — В этот день вместе с представителем славного рода российских флотоводцев мы поминаем всех изгнанников, погребенных в Ливане, и воздаем должное их подвигу».

По окончании церемонии перед возложением венков прозвучал гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» — его исполнили музыканты ливанской консерватории. Согласно уставу гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации этот гимн исполняется при отдании воинских почестей.

Вице-адмирал Андрей Максимович Лазарев является внуком вице-адмирала Андрея Петровича Лазарева (1787−1849) и внучатым племянником адмирала Михаила Петровича Лазарева (1788−1851), знаменитого исследователя, совершившего три кругосветных путешествия и открывшего вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном Антарктиду.

Уроженец Севастополя, он в разные годы проходил службу на Балтийском и Черноморском флотах, командовал эскадренным миноносцем «Касатка», минным крейсером «Всадник», броненосцем «Император Александр ІI» и другими кораблями.

Будучи командиром канонерской лодки «Отважный» во время Русско-японской войны 1904−1905 годов, до последних дней осады Порт-Артура отражал атаки японского флота, а после принятия решения о сдаче крепости затопил корабль, не сдавшись врагу. За защиту Порт-Артура был награжден орденом Святого Георгия и золотой саблей «За храбрость».

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