Лития у гробницы Государя в Петропавловском соборе города на Неве состоялась по советской традиции за два дня до его памяти…

8 февраля 2025 года, за два дня до 300-летней годовщины отшествия ко Господу первого Российского Императора Петра Великого, у его могилы в Петропавловском соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в присутствии губернатора города Александра Беглова, председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, представителей правительства и Заксобрания, общественных организаций, культурного и делового сообществ Северной столицы отслужил заупокойную литию, сообщает ИА «Вода живая».

Знаменные группы роты почётного караула внесли и установили у Царской гробницы полковое знамя 1712 года и Андреевский флаг — копии этих исторических стягов изготовлены к памятной дате на средства «Газпрома» и будут использоваться в церемониальной жизни собора.

«Император Петр Великий был выдающимся правителем нашей страны, который многое сделал для ее развития и становления как великой державы, — сказал митрополит Варсонофий, обращаясь к собравшимся. — Он провёл важные реформы, модернизировал армию, создал флот, что позволило одержать победу в Северной войне и провозгласить Россию Империей. Особо мы чтим его память в Санкт-Петербурге, он является основателем города, отсюда, из Петропавловской крепости началось строительство новой имперской столицы. Символично, что в этом месте непрестанно совершается молитва о нём и всех Императорах и Императрицах — его потомках, о членах их семей, нашедших здесь упокоение. Петр Первый умер в 52 года — по нынешним меркам это небольшой срок жизни. В последние годы он болел, но усугубил его физическое состояние случай, произошедший в ноябре 1724 года, за несколько месяцев до кончины. Возвращаясь из поездки в Шлиссельбург, в районе Лахты он увидел севший на мель корабль с матросами и, рискуя здоровьем, в ледяной воде начал их спасать. В честь этого события в Лахте был построен храм святого апостола Петра, и в недавнее время открыт памятник с надписью „Подвигу Императора“. Этот самоотверженный, поистине христианский поступок многое говорит о личности Петра Великого».

«Он был православным человеком, участвовал в богослужениях, даже пел на клиросе, — продолжил архипастырь. — Заботился и о строительстве храмов. Предшественники нынешних величественных соборов — Петропавловского, Исаакиевского, Сампсониевского — были построены именно при нём. Был заложен Александро-Невский монастырь — будущая лавра, из Владимира в новую столицу перенесены мощи покровителя Северной столицы — благоверного великого князя Александра Невского. Заботился он и о духовном просвещении — в его царствование была основана Славянская школа на Монастырском острове, которая в дальнейшем станет Санкт-Петербургской духовной академией. Перед кончиной он распорядился поставить в соседней с его спальней комнате походную церковь, за несколько дней до смерти исповедовался. Совершая молитву о его бессмертной душе, мы с благодарностью вспоминаем его заслуги, то доброе, что он сделал для Отечества и любимого города. В этом он является примером, как нужно служить своей стране — самоотверженно, не жалея себя».

«Много трудов он положил, чтобы Россия была сильным и самостоятельным государством, чтобы с ней считались в Европе и во всём мире. Тогда были силы, которые этому противились, Россия вела с ними военные действия и одерживала победы. Сегодня мы также противостоим западным странам, отстаивая свои интересы, свой цивилизационный путь развития. Чтобы из этого противостояния мы вышли победителями, необходимо не только военное превосходство, нужна духовная сила. А силу русскому народу даёт православная вера. Так было и во времена приснопамятного Императора Петра Великого. Обращаясь к воинам в день судьбоносной Полтавской битвы, он сказал: „Воины, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную веру и Церковь“. Поэтому будем укрепляться в нашей вере, в любви к дорогому Отечеству и Матери-Церкви, вспоминая и вдохновляясь примерами великих мужей, положивших жизнь для блага и процветания России, коим, безусловно, является Император Петр Великий. Вечная ему память», — завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Архипастырь освятил серебряный мемориальный венок, который был возложен на надгробие Петра Великого. Также на могилу Императора была возложена памятная медаль «300 лет со дня кончины Петра Великого», изготовленная Санкт-Петербургским монетным двором Гознака.

Венок создан петербургским мастером кузнечного искусства, народным художником России Валерием Галкиным по сохранившемуся фотоизображению венка, поднесенного к могиле Главным интендантским управлением в начале 1900-х. Он состоит из лавровой ветви, символизирующей славу и победы России, и дубовой ветви — аллегории вечной памяти. В центре размещен позолоченный вензель Самодержца. На ленте, соединяющей ветви в венок, выгравирована надпись: «Основателю Санкт-Петербурга от благодарных потомков».

Традиция возложения на надгробие царя памятных медалей, посвященных юбилеям знаковых событий российской истории и связанных с его именем, появилась в XIX веке. На гробнице можно увидеть памятные медали к 200-летию взятия Нарвы, 200-летию Полтавской битвы, 100-летию, 200-летию и 300-летию Санкт-Петербурга, 200-летию кончины государя.

На аверсе медали «300 лет со дня кончины Петра Великого» изображен Царь и высечена надпись «Петр Великий, Император и Самодержец Всероссийский. 1672−1725», на реверсе — изображение Петропавловской крепости с текстом «300 лет со дня кончины Петра I. 2025».

Как известно, Государь Пётр Первый скончался 28 января по юлианскому календарю, в день памяти преподобного Ефрема Сирина, память которого Русская Православная Церковь чтит сегодня, 28 января по старому / 10 февраля по новому стилю. Печально, но в России до сих пор распространена советская традиция представлять будто русские Цари жили по григорианскому календарю все прошлые столетия, а потому исторические годовщины российские чиновники обычно сдвигают на один или два дня, забывая не только о церковных традициях, но и h, исторических реалиях.

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