На последнем «Синоде ПЦУ» предводители украинских раскольников продолжили принимать решения, продиктованные нескрываемой ненавистью к Русской Православной Церкви и её святым. В русофобском раже «архиереи ПЦУ» решили переименовать преподобного Амфилохия Почаевского в преподобного Иосифа Иловицкого, сообщает портал Raskolam.net.

«По представлению митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора, священноархимандрита Свято-Успенской Почаевской лавры, уточнили в календаре имя прп. Амфилохия Почаевского — преподобный Амфилохий Почаевский, в малой схиме Иосиф, чудотворец Иловицкий. Преподобный при жизни был известен как отец Иосиф, а большую схиму принял незадолго до смерти и большую часть жизни провел не в лавре, а живя в родном селе Малая Иловица и на братском кладбище в Почаеве, где принимал многочисленных посетителей», — говорится в сообщении «ПЦУ».

Редакция Raskolam.net обращает внимание, что имя преподобного Амфилохия Почаевского является общепринятым и известным во всём православном мире. Святой был прославлен именно, как преподобный Почаевский. Кроме того, имя Амфилохий начертано на надгробии святого на монашеском кладбище. Однако, для раскольников важнее русофобия, чем церковная традиция. Что ж, какова «церковь», таковы и приоритеты.

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