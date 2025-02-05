В Подмосковье стартовали уникальные военные сборы для священнослужителей, которые в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции на Донбассе, сообщает портал Победа.Ru.

Открытие сборов прошло с участием председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископа Зеленоградского Саввы, а также начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олега Веселкова.

Программа сборов включает в себя интенсивную подготовку по ключевым дисциплинам, необходимым для работы в зоне боевых действий. Священники изучают тактическую медицину, правила поведения при атаках беспилотников, действия на заминированных территориях, а также работу с тепловизорами и системами радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяется отработке навыков оказания первой помощи при ранениях и эвакуации с поля боя.

Тактическая подготовка включает обучение передвижению на военной технике и действиям в случае нападения на неё. По словам организаторов сборов, такие навыки необходимы для обеспечения безопасности священнослужителей и эффективного выполнения их миссии на передовой.

На данный момент более 100 представителей Русской Православной Церкви уже находятся в зоне СВО, из них 76 — добровольцы, а 64 — штатные священники. В ближайшее время к ним присоединятся новые группы, которые пройдут обучение в Московской области и на полигоне под Санкт-Петербургом. Ожидается, что около 30 священнослужителей завершат подготовку в Ленинградской области перед отправкой на фронт.

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