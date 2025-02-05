Власти Латвии требуют, чтобы двадцать престарелых насельниц рижского Троице-Сергиева монастыря, являющиеся гражданками России, сдали экзамен на владение латышским языком. Согласно очередным русофобским поправкам к закону «Об иммиграции», вступившим в силу 18 июля 2023 года, российские граждане, имеющие статус постоянного жителя ЕС, обязаны сдать языковой экзамен до середины июля 2025 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Eadaily.com.

Это требование вызвало широкий общественный резонанс, отмечает новостной портал jauns.lv. Бывшая глава Латвии Вайра Вике-Фрейберга выступила в защиту монахинь, назвав эти требования негуманными. По её словам, монашествующие ведут затворнический образ жизни, почти не контактируют с внешним миром и используют в службах церковнославянский язык. При этом они продолжают благотворительную деятельность, ежедневно готовя и раздавая еду нуждающимся.

Официальные органы заняли по этому поводу формальную позицию. В Государственном агентстве по развитию образования и Управлении делами гражданства и миграции заявили, что не обладают полномочиями освобождать какие-либо категории лиц от языкового экзамена. В свою очередь, пресс-секретарь УДГМ подчеркнула, что только латвийский парламент может вносить изменения в законодательство.

Несмотря на многочисленные призывы к пересмотру требований, власти Латвии не рассматривают возможность исключений из своего языкового диктата. Если монахини не пройдут экзамен, их статус постоянных жителей Латвии может оказаться под угрозой.

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