Власти Латвии требуют от престарелых монахинь Троице-Сергиева монастыря в Риге изучить латышский язык
Монахини Русской Православной Церкви должны сдать экзамен «по государственному языку», иначе их могут лишить вида на жительство…
Власти Латвии требуют, чтобы двадцать престарелых насельниц рижского Троице-Сергиева монастыря, являющиеся гражданками России, сдали экзамен на владение латышским языком. Согласно очередным русофобским поправкам к закону «Об иммиграции», вступившим в силу 18 июля 2023 года, российские граждане, имеющие статус постоянного жителя ЕС, обязаны сдать языковой экзамен до середины июля 2025 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Eadaily.com.
Это требование вызвало широкий общественный резонанс, отмечает новостной портал jauns.lv. Бывшая глава Латвии Вайра Вике-Фрейберга выступила в защиту монахинь, назвав эти требования негуманными. По её словам, монашествующие ведут затворнический образ жизни, почти не контактируют с внешним миром и используют в службах церковнославянский язык. При этом они продолжают благотворительную деятельность, ежедневно готовя и раздавая еду нуждающимся.
Официальные органы заняли по этому поводу формальную позицию. В Государственном агентстве по развитию образования и Управлении делами гражданства и миграции заявили, что не обладают полномочиями освобождать какие-либо категории лиц от языкового экзамена. В свою очередь, пресс-секретарь УДГМ подчеркнула, что только латвийский парламент может вносить изменения в законодательство.
Несмотря на многочисленные призывы к пересмотру требований, власти Латвии не рассматривают возможность исключений из своего языкового диктата. Если монахини не пройдут экзамен, их статус постоянных жителей Латвии может оказаться под угрозой.
Власти Латвии требуют от престарелых монахинь Троице-Сергиева монастыря в Риге изучить латышский язык Монахини Русской Православной Церкви должны сдать экзамен «по государственному языку», иначе их могут лишить вида на жительство...