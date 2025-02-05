В России могут запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии по итогам работы ведомства в 2024 году, сообщает Телеграм-канал газеты «Коммерсант».

Глава Следственного комитета считает, что это крайне необходимо для предупреждения алкоголизации русской молодежи. Причём речь идёт о запрете на продажу любой спиртосодержащей продукции, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной.

Глава ведомства также предложил снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет. По словам Александра Бастрыкина, это позволит «противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес».

В настоящее время в России запрещена продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Это закреплено в статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

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