30 января 2025 года на площадке Российского исторического общества в Москве состоялась презентация книги воспоминаний видного деятеля Белого движения на Востоке России, начальника штаба белого Восточного фронта генерал-майора Сергея Арефьевича Щепихина, сообщает официальный сайт РИО.

Автор издания — доктор исторических наук Андрей Ганин — включил в книгу часть рукописей, прежде никогда не публиковавшихся и известных лишь специалистам.

Участие в презентации принял председатель Правления, исполнительный директор фонда «История Отечества» доктор исторических наук Руслан Гагкуев.

Открывая мероприятие, он напомнил, что ранее вышли издания, посвящённые другим видным фигурам Гражданской войны в России: главе французской военной миссии в России Морису Жанену, генерал-майору Русской Императорской армии Михаилу Иностранцеву и другим.

«Книга ценна, конечно, не только своим объёмом, но прежде всего содержанием. Генерал Щепихин — та интересная историческая личность, которая на протяжении всей Гражданской войны занимала важные посты в руководстве белого Восточного фронта. Надо сказать, что попытки ввода в научный оборот его документального наследия предпринимались разными исследователями неоднократно. Как правило, это были отрывки из его воспоминаний, зачастую некорректно доносящие до нас его голос. Это первое системное издание, которое было предпринято Андреем Владимировичем Ганиным. Это хороший вклад в нашу историографию, замечательный источник, который позволит нам лучше понять многие нюансы, многие вопросы, связанные с историей Гражданской войны, с деятельностью разных фронтов Белого движения на Востоке России», — сказал Руслан Гагкуев.

Публикации подобной книги долгое время препятствовал как значительный объём текстов, так и трудночитаемый почерк генерала, расшифровка которого требовала серьёзных усилий. Ранее изданная с неточностями и без комментариев работа Щепихина «Конец Белого движения в Сибири» в новой книге представлена в аутентичном виде и с объёмными примечаниями. Также уже был издан написанный им дневник Сибирского Ледяного похода и некоторые другие части его воспоминаний: «Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом», «Южная армия Восточного фронта адмирала Колчака (июль-октябрь 1919 года)», «Сибирский Ледяной поход белых армий в 1919—1920 годах», «Каппелевцы в Чите в 1920 году, или Японская интервенция».

Представляя издание, Андрей Ганин рассказал, что даже по фотографии, опубликованной на обложке книги (от 23 сентября 1919 года), можно судить о жестокости Гражданской войны и о материальном состоянии противоборствующих армий, где солдаты часто были одеты в лохмотья и не по погоде.

«Как мемуарист Щепихин чрезвычайно интересен и значим. Помимо описаний боевых операций, ему мастерски удавались психологические портреты сослуживцев. Генералов Каппеля, Войцеховского, Дитерихса, Сахарова, Лебедева, Адмирала Колчака и многих других. Разумеется, эти характеристики пристрастны и субъективны, но этим они и ценны. Ряд фрагментов его рукописи просто очень хорошо написаны с литературной точки зрения», — отметил историк.

По мнению директора Института славяноведения РАН Константина Никифорова, с конца 1980-х годов в стране стало публиковаться больше научных работ о периоде Гражданской войны, лишённых предвзятого отношения, продиктованного идеологическими установками:

«Гражданская война получает более объективную картину, состоящую, может быть, из двух субъективных начал, но вместе они складываются в более объективную картину. И наша история становится неделима на красную и белую, а становится такой, как она, собственно, и есть, и лишена бывшей однобокости».

Публикацию рукописей генерала сопровождает обширная вступительная статья, посвящённая тому, как в этих свидетельствах отражены события истории Белого движения на Востоке России, а также более 1300 примечаний, поясняющих различные места из публикуемых текстов. В приложения вошли две статьи Щепихина по истории Гражданской войны и его краткая автобиография. Кроме того, в книгу в качестве иллюстраций включены цветные схемы боевых действий, нарисованные самим генералом, некоторые фотографии и документы.

Русская линия