Абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких за всю историю. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, сообщает РБК.

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал он.

По его словам, это связано с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой.

Замминистра добавил, что, по прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдёт только после 2027 года, а после 2030-го должен наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.

Согласно данным Росстата, в России с 2017-го не наблюдается естественного прироста населения. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683, в 2023-м родилось почти на 700 тысяч меньше детей — 1 264 354. Меньше было только в 2000-м — 1 266 800.

Тенденция к снижению рождаемости наблюдается и в других частях мира. В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей — 3,665 млн, это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году. При этом и в России, и в Европе ежегодно производятся сотни тысяч абортов.

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