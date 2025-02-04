Насельницы Пюхтицкого женского монастыря обратились с открытым письмом к парламенту Эстонии, в котором указали, что не станут совершать канонического преступления и менять юрисдикцию монастыря…

Игуменья Пюхтицкого женского монастыря матушка Филарета (Калачёва) опубликовала на официальном сайте обители открытое обращение к депутатам эстонского парламента, в котором указала, что своими безумными действиями и ультиматумами в адрес Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата они добьются лишь того, что закроют монастыри и храмы, в которых звучала молитва об Эстонии.

Ниже мы публикуем это обращение целом:

«Уважаемые министры, уважаемый председатель парламента, уважаемые члены парламента!

Обращаемся к вам после прочтения законопроекта о внесении поправок к Закону о Церквях и приходах ЭР.

Нам понятна цель законопроекта — заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными.

Юридической стороной документа занимаются юристы. Мы — простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам и обществу то же самое — мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми.

В 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий всё отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью. Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора.

Без сомнений вы прекрасно понимаете — утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация — вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь. Воистину вы хотите войти в историю как парламентарии, насильно прекратившие существование известного более сотни лет женского Православного монастыря Эстонии?

Не может не удивлять позиция государства, возлагающего ответственность за создавшееся положение на монастырских насельниц, делая нас ответственными за решения, которые принимают политики. Мы ушли из мира, мы далеки от политических проблем, живём вне политики, служа Богу молитвой и трудом, — а нас буквально втягивают в политику и обвиняют в нежелании вести диалог.

Хотим напомнить историю многострадального Иова из Ветхого Завета, который жил праведно перед Богом, и Господь его любил, но враг рода человеческого, завидуя, стал говорить, что Иов праведен только потому, что Бог его любит и все ему даёт. Если же он всё потеряет, то будет хулить Бога. На это Господь дал власть диаволу делать с Иовом всё, что хочет, с одним условием — не касаться его души. Душа принадлежит только Богу. Задумайтесь над этим.

Инициаторы законопроекта заставляют нас совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем. Ответим словами древнего мудреца Сократа: «Платон мне друг, но ИСТИНА дороже».

На всю неправду в отношении нашей Святой и любимой обители мы, насельницы, смиренно отвечаем: БОГ вам СУДЬЯ!..

С уважением,

Игуменья Филарета с сестрами"

Русская линия