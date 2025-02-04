Соответствующий законопроект во втором чтении принял парламент Болгарии в связи с требованием еврочиновников зарегистрировать «Болгарскую православную старостильную церковь»…

За Болгарской Православной Церковью законодательно закрепят право в единственном числе представлять Православие в стране

Парламент Болгарии принял во втором чтении поправки к «Закону о религиозных конфессиях», которые определяют автокефальную Болгарскую Православную Церковь — Болгарский Патриархат в качестве единственного выразителя и представителя традиционной религии страны — восточного Православия. Данные изменения поддержали 186 депутатов от всех парламентских групп, и лишь один депутат от фракции «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария» проголосовал «против», сообщает «Болгарское телеграфное агентство».

Название какой-либо другой церковной организации не может содержать слово «православная», а также производные или близкие к нему слова, указывается в законе.

Причиной внесения изменений в Закон стало решение Верховного кассационного суда Болгарии от 16 декабря 2024 года, рассмотревшего требования Европейского суда по правам человека и постановившего зарегистрировать религиозное учреждение с наименованием «Болгарская православная старостильная церковь», как того требовали судебные еврочиновники.

Согласно принятым поправка, в течение двух месяцев с момента вступления в силу нового закона зарегистрированные религиозные конфессии и заявители, находящиеся на стадии первичной регистрации, обязаны изменить своё наименование и уставы в соответствии с внесёнными изменениями и подать заявление о внесении изменений в реестр религиозных конфессий со статусом юридических лиц в Софийский городской суд.

Зарегистрированные религиозные конфессии, не выполнившие вышеуказанное обязательство и не имеющие на рассмотрении производства по внесению изменений, вытекающих из его выполнения, подлежат ликвидации. Также запланирована последующая процедура ликвидации и исключения судом религиозной конфессии из реестра.

Принятые поправки в Закон о религиозных культах вступают в силу со дня их опубликования в «Дежневом вестнике».

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