Тема семейной нравственности и защита традиционных ценностей всё больше выпадает из диалога с католиками в свете последних скандальных нововведений папы Франциска, отметили в ОВЦС МП…

Митрополит Волоколамский Антоний: Если Ватикан продолжит идти по пути признания содомии, я не очень себе представляю, о чём дальше мы сможем с ними говорить

Разрешение открытым половых извращенцам становиться священниками, которое дала в январе Итальянская епископская конференция, — это крен в сторону либеральной и далеко отстоящей от евангельского учения повестки. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает ТАСС.

«Не скрою: то, что мы сегодня наблюдаем в Католической церкви в контексте традиционных семейных ценностей, не может не вызывать недоумения и обеспокоенности», — отметил он в интервью Аналитическому центру ТАСС.

«Совсем недавно Ватиканом был опубликован документ Fiducia supplicans („Молящее доверие“ — прим. ТАСС), который, по сути, вводит новую для католиков практику благословения однополых пар. Синодальная Богословская комиссия Русской Православной Церкви проанализировала этот документ и опубликовала свой отзыв, в котором содержатся многочисленные замечания. Отступления от традиционной христианской семейной этики уже стали печальной действительностью во многих протестантских деноминациях», — указал митрополит Антоний.

По его словам, тема семейной этики и традиционных нравственных ценностей — «одна из немногих, о которой мы с Римско-католической церковью могли говорить, что называется, на одном языке».

«Мы долгие годы выстраивали отношения с Римско-католической церковью именно на основе общих для нас тем и тех вопросов, где наши позиции совпадают. Опасность заключается в том, что тема традиционной христианской семейной этики, по сути, выпадает из нашей повестки. И если это всё же произойдёт, то я не очень представляю себе, о чём дальше мы могли бы говорить с католиками вместе», — подчеркнул архиерей.

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