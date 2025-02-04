Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2025

Иноагенту Кураеву запретили въезд в Грузию
Грузинские власти не желают видеть у себя в стране человека, деятельность которого направлена на подрыв канонического Православия…

Запрещённый в служении диакон Андрей КураевБывшему диакону Русской Православной Церкви иноагенту Андрею Кураеву запретили въезд в Грузию, куда он направлялся для чтения лекции на тему «Секретная история РПЦ: 100 лет в автокефальном расколе (1460−1560)», сообщает портал Raskolam.net.

Сообщается, что Кураев прибыл в Грузию по приглашению Университета Сулхан-Саба Орбелиани, однако на границе его уведомили о запрете на въезд в страну. Лекция Кураева в Тбилиси планировалась на 5 февраля, но грузинские власти сочли, что ему нечего делать в Грузии.

«Депортация отменяет лекцию. Грузинские пограничники не допустили въезда в страну, претерпеваю в аэропорте», — написал Кураев в своих соцсетях.

В настоящее время Грузия твёрдо встала на защиту канонического Православия, а потому такие иноагенты, как Кураев, оказались совсем не в чести у грузинских властей. Тем более, что речь идёт о лишённом сана скандалисте, продолжающем работать на благо Фанара и способствующем распространению смуты в церковной среде.

Ранее Кураев был признан иноагентом в России, лишён сана за своё хамское поведение, но снискал милость на Фанаре и даже был формально принят в штат Литовского экзархата Константинопольского Патриархата.

В Литве Кураев, на самом деле, не привязан ни к какому приходу, а является «сверхштатным». Вести размеренный церковный образ жизни этот человек, похоже, просто не может, а потому назначить его на какую-либо должность не решились даже фанариоты.

Русская линия

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