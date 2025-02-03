Перед началом форума в Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия на церковнославянском, татарском и других тюркских языках…

30 января 2025 года в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялась конференция «Русский мир и православные тюркские народы. Актуальные вопросы проповеди Православия тюркоязычным народам», сообщает Патриархия.Ru.

Мероприятие возглавил клирик Храма Христа Спасителя Патриарший архидиакон Константин Барган.

Перед началом конференции по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя была совершена Божественная литургия на церковнославянском, татарском и других тюркских языках. Литургию возглавил епископ Салаватский и Кумертауский Николай. В алтаре молился архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат.

Песнопения исполнили камерный хор Храма Христа Спасителя, хор Троице-Сергиевой лавры и хор Среднеазиатской общины при храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в Отрадном. Часы, апостольские и евангельские зачала были прочитаны на церковнославянском и татарском языках. «Святый Боже» на гагаузском языке исполнил хор певчих Троице-Сергиевой лавры, которым управлял архидиакон Константин Барган. «Символ веры» и «Отче наш» были произнесены на церковнославянском, татарском, гагаузском, балкарском, башкирском, чувашском и якутском языках.

По окончании богослужения епископ Николай обратился к собравшимся со словами напутствия.

В конференции, организованной при помощи Синодального миссионерского отдела, приняли участие архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат, временно управляющий приходами Патриаршего благочиния Туркменистана архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, епископ Горноалтайский и Чемальский Макарий, представители государственной власти, ученые из России и ближнего зарубежья. На мероприятии выступили И.В. Волынец, В.В. Полетаев, Д.И. Краснов, П.И. Краснов и др.

Конференция объединила значительные силы научно-богословского сообщества. Доклады представили доктора и кандидаты наук, профессора и доценты ведущих российских вузов, специалисты епархиальных отделов. Особый интерес у участников вызвал продемонстрированный пример совершения Литургии на татарском, гагаузском, якутском, башкирском, чувашском, кряшенском, кабардинском, балкарском и других тюркских языках.

Общее одобрение вызвал представленный журнал «Славяно-тюркские исследования», издаваемый Фондом гагаузского наследия (председатель — архидиакон Константин Барган). Союз православных татар и Московская татарская православно-христианская община отметили важность официального признания татар исторически двухконфессиональным народом и традиционной паствой Русской Православной Церкви.

На конференции почтили память убиенного иерея Даниила Сысоева и пропели «Вечную память» погибшему 28 января с.г. в автокатастрофе архиепископу Кокшетаускоу Серапиону.

Прозвучавшие на конференции доклады были посвящены методам современной проповеди, значению культуры и искусства в межконфессиональном диалоге, феномену православного шамаиля, анализу развития и современного духовного состояния татарского, гагаузского, чувашского и других тюркских народов. Институт перевода Библии представил результаты своей многолетней работы.

В конференции приняли участие около 300 человек. Участники форума отметили высокий уровень его организации, состоявшейся научной дискуссии и доброжелательную атмосферу мероприятия, выразив благодарность его организаторам и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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