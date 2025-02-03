Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2025

Николай Бурляев: Идеология сатанизма противоречит духовным ценностям России и должна быть запрещена
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений намерен уже в феврале внести в парламент соответствующий законопроект…

Николай БурляевДепутаты Государственной Думы уже в феврале рассмотрят законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Международного Форума «Золотой Витязь», депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Бурляев, сообщает РИА Новости.

В настоящее время члены указанного думского Комитета активно работают над его подготовкой. «Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых „церквей сатаны“ США и Украины на территории Российской Федерации», — сообщил Николай Бурляев.

«Идеология сатанизма является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей, задачу сохранения и укрепления которых президент России ставит в своих указах», — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 января 2025 года на открытии Рождественских чтений в Кремлёвском дворце публично поддержал инициативу об ограничении распространения идеологии сатанизма в России, а потому он надеется, что депутаты оперативно рассмотрят данный вопрос.

При этом нет никаких сомнений, что найдутся в России и защитники сатанизма, но на них не стоит обращать никакого внимания. «Когда рабочая группа „Общество и культура“ нашего Комитета Госдумы провела весной 2024 года круглый стол о запрете сатанизма и других опасных экстремистских культов, это вызвало протест некоторых наших маргиналов и даже гневную реакцию наиболее одиозного депутата украинской Рады (подтверждающее видео есть). Что дополнительно подтвердило актуальность вопроса», — заключил депутат.

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Николай Бурляев: Идеология сатанизма противоречит духовным ценностям России и должна быть запрещена
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений намерен уже в феврале внести в парламент соответствующий законопроект...

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