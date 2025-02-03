24 января 2025 года пресс-служба Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата опубликовала специальное заявление, в котором обвинила власти Эстонии в грубом вмешательстве во внутрицерковные дела и призвала эстонские власти прекратить антицерковную кампанию, которую они целенаправленно развернули против Эстонской Церкви.

«Уже более года Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата сталкивается со значительными вызовами, включая ситуацию, когда государство не продлило вид на жительство митрополиту Евгению. В течение последнего года проходил процесс обновления документации, и возникла необходимость постоянного подтверждения законности деятельности Церкви. Церковь последовательно подтверждала свою приверженность действовать в соответствии, как с законодательством Эстонской Республики, так и с церковными канонами, которые составляют неотъемлемую основу деятельности религиозной организации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЭПЦ МП.

«Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей Церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей Церкви в Эстонии», — заявил епископ Тартуский Даниил.

В Церкви указали, что при принятии законопроекта «юридические лица Церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования в установленный срок будет невозможно». «Планируемые ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от Церкви и её приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим Патриархатом и переход в другой Патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», — пояснил владыка Даниил.

Для решения ситуации Эстонская Церковь предприняла целый ряд шагов, но эстонские власти пока их отвергают. Так, на последней сессии Церковного Собора ЭПЦ МП было принято важное решение об изменении названия Церкви. «Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская Христианская Православная Церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik). Этот шаг ещё больше подчеркивает местную идентичность Церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», — добавил архиерей.

«Церковь продолжает активную деятельность по разрешению возникшей ситуации, в том числе привлекая опытных юристов, которые помогают найти законные и канонические решения. Церковь активно ищет разумные компромиссы, учитывающие интересы всех сторон, сохраняя при этом основные ценности религиозной организации. Приоритетным считается защита прав членов приходов, исходя как из законов Эстонской Республики, так и из международного права. Для сбалансированного решения ситуации продолжается тесное сотрудничество с членами Церковного Собора», — отмечается в заявлении пресс-службы ЭПЦ МП.

В Церкви обратили внимание на рапорт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека на Украине, указав, что свобода вероисповедания, согласно этому документу, имеет более высокий приоритет по сравнению с другими правами, и обязанность государства при введении ограничений — четко показать, что эти ограничения необходимы и пропорциональны, и что достижение цели невозможно менее ограничительными мерами.

«Церковь всегда стремилась вести конструктивный диалог с государственными учреждениями для поиска решений, позволяющих сохранить свободу вероисповедания и обеспечить права верующих в рамках законодательства Эстонской Республики и международного права. На первой встрече в Министерстве внутренних дел нам была обещана возможность решения вопроса каноническим путем, что требует больше времени. Очень надеемся, что это обещание останется в силе», — подчеркнул епископ Даниил.

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