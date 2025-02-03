Константинопольский Патриархат и греческое священноначалие очень часто использует против славянских Поместных Православных Церквей обвинения в так называемом этнофилитизме, который был осуждён Фанаром как ересь на Поместном Константинопольском Соборе 1872 года.

Тогда эти обвинения были направлены против болгар, которые в одностороннем порядке провозгласили автокефалию своей национальной Церкви, однако, затем фанариоты перенесли эти обвинения на всех прочих, кто отказывался признавать особенную ценность эллинизма и необходимость его сохранения в мировом Православии.

Сколько осуждающих разговоров можно услышать сейчас в околоцерковных греческих кругах, когда речь заходит об идеи собирания «русского мира», о котором говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но при этом сами греки не стесняются открыто говорить о поддержке эллинизма и «греческого мира во всём мире».

Так, 31 января 2025 года правительство Греции приняло решение о создании 600 новых штатных должностей для клириков в грекоязычных Патриархатах. Соответствующую законодательную инициативу представил министр образования, религии и спорта Кириакос Пьерракакис на заседании Кабинета министров, состоявшемся под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

Выступая перед членами правительства, премьер-министр подчеркнул важность этой инициативы, которая будет реализована в течение трёх лет и имеет «огромное национальное значение». «Ещё одна совместная инициатива Министерств образования и иностранных дел, которые будут сотрудничать в течение трёх лет, чтобы назначить 600 клириков в грекоязычные Патриархаты. Как вы понимаете, это инициатива великой, значимой национальной важности», — заявил Мицотакис.

Как сообщил правительственный представитель Павлос Маринакис, цель нововведения — обеспечить греческие церковные общины священниками из Греции и поддержать древние Патриархаты и Синайский монастырь.

«С помощью законодательной инициативы мы поддерживаем эллинизм по всему миру, создавая 600 новых должностей в древних Патриархатах — фактически во всех грекоязычных православных Церквях мира», — написал Пьерракакис в соцсетях после заседания.

Он также подчеркнул, что этот шаг закрепляет историческое присутствие эллинизма в ключевых центрах Православия и решает давнюю проблему, на которую указывал Константинопольский патриархат. Надо понимать речь идёт именно об этнофилитизме.

Таким образом, Фанар и власти Греции решили бороться с «негреческим этнофилитизмом» в православном мире «греческим этнофилитизмом». Таковы реалии, и только Фанар не замечает здесь никаких нестыковок.

Русская линия