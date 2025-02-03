Священник Федор Лукьянов: Чтобы достичь цифры простого воспроизводства населения, нам необходимо, чтобы у нас было в 4 раза больше многодетных семей, чем сейчас

30 января 2025 года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выступил на круглом столе Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства «От народосбережения — к народоумножению», в котором призвал власти не останавливаться на достигнутом и объявить в России не просто Год семьи, а Десятилетие семьи, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии.

По словам священника, у государственной власти и у Церкви сегодня «есть единое видение семейной демографической политики как комплексной системы, которая основывается на четырёх компонентах: улучшение репродуктивного здоровья населения; повышение рождаемости; увеличение числа многодетных семей и увеличение числа молодых семей».

«Чтобы достичь цифры простого воспроизводства населения, нам необходимо, чтобы у нас было 10 миллионов многодетных семей и 40 миллионов детей. Это примерно в 4 раза больше, чем есть сейчас», — отметил отец Федор.

«Приоритетная задача государства в сфере демографии — это снять экономические, социальные, психологические барьеры для создания семьи. Мы знаем, что сегодня у нас большинство молодежи — за семью. У всех семья стоит на первом месте по ценностному ориентированию. Но создать они её хотят поздно. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы с помощью стимулирующих мер, мы бы способствовали движению по всем этим этапам. Из состояния вне брака наши молодые люди должны перейти в состояние брачное, потом родить первого ребёнка и не задерживаться с этим, потому что это благословение для всей семьи, и многодетность как следующий этап, и, наконец, многопоколенная семья», — заявил представитель Церкви.

В связи с этим он призвал поддержать инициативу, ранее неоднократно звучавшую из уст политиков самого высокого ранга, и провести в России Десятилетие семьи. «Год семьи закончился, но проблемы семьи остаются, и мы должны их решать системно. Мы призываем поддержать это начинание!», — заявил председатель Патриаршей комиссии.

Отец Федор также высказал признательность депутатам Государственной Думы, которые «с осторожностью отнеслась к реформе местного самоуправления». «Потому что уничтожение сельских общин, уход от малых городов, переход и концентрация населения в больших агломерациях — это демографическая смерть нашей страны», — считает священник.

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