Русская линия
Сводка новостей от 31 января 2025

Генерал-фельдмаршал Гурко — один из тех, кто должен быть для будущих защитников Отечества образцом воинской доблести и чести
В здании Тверской городской Думы прошла презентация книги «Фельдмаршал Гурко», изданной трудами Скобелевского комитета и Фонда «Наследие Империи»…

В здании Тверской городской Думы прошла презентация книги *Фельдмаршал Гурко*31 января 2025 года в Твери в здании Тверской городской думы состоялась презентация книги «Фельдмаршал Гурко», изданной в 2024 году трудами «Скобелевского комитета» и Фонда «Наследие Империи» и посвященной мало известным эпизодам биографии великого русского полководца Иосифа Гурко, сообщает официальный сайт Тверской городской Думы.

Авторами книги выступили третий секретарь Историко-документального департамента МИД России, к.и.н. Надежда Воробьева, к.и.н. Светлана Шилова, автор серии «Белые воины» Александр Алекаев, научный руководитель проекта — доктор исторических наук Василий Цветков.

В презентации приняли участие руководительница регионального отделения РВИО, сенатор от Тверской области Людмила Скаковская, председатель Межрегионального общественного движения «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, генеральный секретарь Международного Движения Русофилов (Болгария) Николай Малинов, настоятель церкви в честь прп. Иосифа Волоцкого посёлке Сахарово, создатель музея памяти генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко протоиерей Геннадий (Ульянич), заместитель Памятник фельдмаршалу Гурко в Тверипредседателя Тверской городской думы Алексей Арсеньев, директор АНО «Центр Медиастратегий» Марк Быков, представители научно-исторических и общественно-политических кругов Болгарии и России. На встречу были приглашены студенты тверских вузов и учащиеся кадетского класса ФСБ Центра образования имени А.Атрощанка.

После презентации в родовой усадьбе Гурко в посёлке Сахарово была отслужена лития и состоялось торжественное возложение цветов к бюсту генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко. Участники собрания посетили храм Небесного покровителя Георгиевского кавалера — святого преподобного Иосифа Волоцкого и музей, посвященный его семье.

Храм святого преподобного Иосифа Волоцкого в поселке Сахарово в Твери«Книга об Иосифе Гурко — ещё один шаг в деле сохранения памяти об одном из наших самых прославленных земляков. На протяжении многих лет Тверь поддерживала тесные побратимские связи с городом Велико Тырново в Болгарии, где полководец почитается как национальный герой», — отметил на встрече с гостями председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев

По его словам, в Твери на средства жертвователей «постепенно возрождается родовая усадьба Гурко, установлен памятник генерал-фельдмаршалу». «По инициативе местного православного прихода решением городской Думы имя Иосифа Гурко было внесено в Золотую книгу Твери. Молодое поколение должно знать о героизме наших предков, гордиться ими. Генерал-фельдмаршал Гурко — один из тех, кто должен быть для будущих защитников Отечества образцом воинской доблести и чести», — отметил глава тверской думы.

Русская линия

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Генерал-фельдмаршал Гурко — один из тех, кто должен быть для будущих защитников Отечества образцом воинской доблести и чести
В здании Тверской городской Думы прошла презентация книги «Фельдмаршал Гурко», изданной трудами Скобелевского комитета и Фонда «Наследие Империи»...

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