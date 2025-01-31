В Швеции убит выходец из Ирака, который решил, что может публично издеваться над верой мусульман…

Тело 38-летнего мигранта из Ирака Сальвана Момика, который ранее организовал в Европе несколько публичных акций по сожжению Корана, было найдено поздно вечером в среду с огнестрельными ранениями в Сёдертелье к югу от Стокгольма, сообщает ТАСС.

В четверг Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Но оглашение вердикта отложили, поскольку «была подтверждена смерть одного из обвиняемых».

Полиция пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации, SVT, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и в 2021 году получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на один год. Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырёх местах Стокгольма летом 2023 года.

Уликами преступных деяний являются видеозаписи с мест, где состоялись акции. Впервые священная книга мусульман была сожжена на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Курбан-байрам — один из главных религиозных праздников.

После ряда подобных акций несколько террористических исламистских организаций, указали на Швецию как на «приоритетную цель», а уровень террористической угрозы в стране был повышен до четырех баллов из пяти.

В итоге исламисты всё же добрались до Момика, который поглумился над верой мусульман. Одобрять его действия никто из христиан, конечно же, не может. Но и устраивать внесудебные расправы над неугодными также недопустимо и является преступлением.

Русская линия