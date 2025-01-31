Попытки ввести оплату абортов в частных клиниках за счёт фонда обязательного медицинского страховая — это ни что иное, как отрытое лоббирование коммерческих интересов частных клиник, зарабатывающих на убийстве детей в утробе матери. Такой подход противоречит поддержке многодетности, о которой регулярно заявляет президент России, отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости установить госконтроль за процедурой абортов, но для этого он предложил проводит аборты только по ОМС, при этом уточнив, что частные клиники тоже смогут получить деньги от государства за такие «операции» за счёт средств фонда ОМС при условии соблюдения с их стороны требований законодательства.

«Подобные предложения наталкивают на мысль, что в приоритете не прямая поддержка семей для поощрения многодетности, а распределение государственных средств в пользу частных медицинских компаний, чтобы дать им возможность зарабатывать как на абортах, так и на ЭКО. Фактически под видом благих намерений идёт лоббирование коммерческих интересов. Частный бизнес получит возможность сформировать для себя клиентскую базу, предлагая женщинам весь спектр услуг: от абортов до ЭКО, причём всё это за счёт бюджета. Аморальность такого подхода очевидна и не сулит ничего хорошего для народосбережения», — отметил священник.

Также, по словам отца Федора, несостоятельна аргументация, что, проведение абортов через систему ОМС приведёт к тому, что частные клиники будут сдавать достоверную статистику, и в целом повысится контроль за этой «операцией». «В действительности произойдет дополнительная коммерциализация этой сферы, так как вместе с абортом женщинам будут навязываться дополнительные платные услуги. В конечном счёте, это будет стимулировать переход квалифицированных кадров из государственной системы в частную. При этом расходы по содержанию государственных и муниципальных клиник, которые главным образом обеспечивают родовспоможение, останутся на плечах государства», — пояснил священник.

Председатель Патриаршей комиссии отметил, что Святейший Патриарх Кирилл неоднократно призывал вывести аборты из системы ОМС, «и причины здесь как духовно-нравственные, так и обоснованные демографической безопасностью страны».

«Идея расширить возможности для государственного финансирования процедуры по умерщвлению детей не только несовместима с государственными целями по народосбережению, но и в корне противоречит взглядам миллионов православных христиан. Позиция Русской Православной Церкви в отношении абортов, определенная в таких документах, как „Основы социальной концепции РПЦ“ и „О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия“, исключает возможность рассматривать указанное предложение как адекватное приоритету духовно-нравственным ценностям российского народа», — заключил отец Федор.

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