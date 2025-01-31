Богоборческий режим Зеленского при потворстве Запада намерен отобрать у Украинской Православной Церкви все храмы и монастыри, говорится в докладе российского ведомства…

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором говорится о том, что богоборческий режим Зеленского готовится к полному разгрому Украинской Православной Церкви и её ликвидации с конфискацией имущества. При этом по данным российских дипломатов, ведущая роль в разжигании церковного кризиса на Украине принадлежит США, сообщает ТАСС.

«Вершиной произвола стало принятие 20 августа 2024 года Верховной Радой Украины закона № 3894 „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, создающего юридический механизм для полного запрета на Украине УПЦ. Каноническую Церковь, прихожанами которой являются миллионы людей, планируется ликвидировать с конфискацией имущества, если власти страны придут к выводу о её аффилированных связях с РПЦ. В условиях творящегося на Украине беззакония можно предположить, что киевский режим будет искать малейшие зацепки и соответствующие „доказательства“ для окончательного разгрома УПЦ», — говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, украинские власти на протяжении многих лет активно проводят курс на ликвидацию УПЦ, дискриминацию её духовенства, преследование священнослужителей и верующих, а также принуждение паствы к переходу в раскольническую «Православную церковь Украины». «Для этой цели выстраивается законодательная система страны, ориентируются действия различных властных и силовых структур», — указано в докладе.

В дипведомстве обратили внимание на активное соучастие и ведущую роль Вашингтона в разжигании церковного кризиса на Украине. «Для США это удобная возможность для продвижения собственных интересов, которые в данном случае заключаются в ослаблении влияния России в этом регионе. На Соединенных Штатах, как и на Константинопольском Патриархате, лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — подчеркивается в докладе.

«Другие же недружественные страны занимали позицию невмешательства и молчаливо соглашались с происходящим в отношении УПЦ произволом. Именно при негласной закулисной поддержке США и их давлении Фанар всячески содействовал созданию в декабре 2018 года раскольнической ПЦУ», — указывается в материалах.

Доклад включает восемь разделов. Ознакомиться с полным его текстом можно на сайте МИД России.

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