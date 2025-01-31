Славянский горрайонный суд Украины продлил срок содержания владыки под стражей ещё на 60 дней. Наместник Святогорской лавры находится в заточении с 24 апреля 2024 года…

Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО как минимум до 30 марта

30 января 2025 года Славянский горрайонный суд Донецкой области Украины продлил на 60 дней срок содержания наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения в СИЗО до 30 марта. Решение было вынесено с игнорированием заявлений одиннадцати народных депутатов Украины разных фракций, которые просили освободить наместника Лавры на поруки или определить размер залога, сообщает Телеграм-канал Святогорской лавры.

Адвокаты в настоящее время готовят апелляционные жалобы для отмены принятого судом решения, однако, надежды на это очень мало.

В ходе прошедшего заседания суд также начал рассмотрение ходатайства защиты о трансляции слушаний по делу владыки Арсения на YouTube-канале «Судова влада України» и на одноименном портале. Как настаивают адвокаты, положительное решение суда по этому вопросу позволит всем неравнодушным к судьбе митрополита Арсения людям непосредственно следить за ходом судебного процесса. Это ходатайство защитники владыки подавали три месяца назад. Решение по нему до сих пор не принято.

Следующее заседание Славянского горрайонного суда по делу наместника Святогорской Лавры должно состояться в режиме онлайн 4 февраля 2025 года.

«Дорогие братья и сестры, просим молитв о заключённом митрополите Арсении и братии Лавры», — призвали монашествующие Святогорской обители.

Русская линия