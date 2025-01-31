Благочинный Нижнесергинского церковного округа Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господня города Нижние Серги иерей Максим Крылов принимает участие в экспедиции на перевал Дятлова и впервые проведёт поминальное богослужение на месте трагедии, случившейся в 1959 году, передаёт епархиальная «Православная газета».

Как сообщили организаторы похода, доставка туристов до кордона «База Ильича» произошла на автомобиле ГАЗ-66, оттуда участники экспедиции продвигаются на снегоходах, пешком и на лыжах. К месту трагедии, произошедшей в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, участники экспедиции планируют добраться к 1 февраля.

Ночь с 1 на 2 февраля они хотят провести на склоне горы Холатчахль, где 66 лет назад погибла группа Дятлова — точно в таких же условиях, в каких находились дятловцы. На месте загадочной гибели девяти туристов — студентов УПИ, возглавляемых Игорем Дятловым, отец Максим намерен отслужить литию. По словам батюшки, это будет первое церковное поминовение на месте гибели экспедиции.

В Екатеринбургской епархии в связи с этим обратили внимание, что «вот уже более 20 лет на Михайловском кладбище Екатеринбурга у памятного мемориала ежегодно совершают панихиду по погибшим участникам группы Дятлова. Заупокойное богослужение совершает настоятель прихода во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, иерей Илия Александров».

«Так сложилось, что именно этот приход имеет отношение к появлению в публичном поле темы перевала Дятлова. Авторы первого медиа-проекта — известный тележурналист Иннокентий Шеремет и его команда — были и остаются прихожанами Иннокентиевского храма. О важности молитвенного поминовения погибших героев отец Илия говорит так: „Ежегодно почтить память ребят собираются те, кому дорога память о них — о тех, кто не бросает своих, кто остаётся рядом с товарищем до последнего, несмотря ни на что. Они не испугались смерти и вошли в вечность героями — героями группы Игоря Дятлова“. Панихида будет совершена 2 февраля в 14−00», — говорится в сообщении «Православной газеты».

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