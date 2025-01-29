В Твери местные коммунисты потребовали от Общественной палаты и властей города прекратить добиваться исторической справедливости и не возвращать городским улицам их исконные названия…

А сторонники большевиков, как всегда, против

Инициативная группа жителей Твери с откровенно коммунистическими и большевистскими взглядами потребовала от местных властей прекратить все попытки возвращения улицам города их исторических названий, сообщает газета «Комсомольская правда — Тверь».

С официальным письмом сторонники большевиков во главе с бывшим депутатом-коммунистом Владимиром Полишко обратились в Общественную палату Твери и зарегистрировали письменное обращение. Поводом для этого послужила информация о готовящейся очередной инициативе по переименованию улиц города. Сообщение об этом появилось в паблике тверских краеведов ВКонтакте.

Речь идёт об улицах Софьи Перовской и Советской. 26 декабря 2024 Общественная палата Твери рассмотрела инициативу «Тверского союза православных мирян» переименовать улицу Советскую в Твери в Миллионную или Екатерининскую, а улицу Софьи Перовской — в проспект Героев.

«СМИ подхватили разговор на тему „восстановления исторической справедливости“. Считаем, что данная инициатива направлена на раскол общественного мнения, так как большая часть тверского городского сообщества отрицательно относится к переименованию» — говорится в документе.

По их мнению, «Советская» такое же историческое название, как Екатерининская или Миллионная. Более того, улица приняла свой современный облик в советское время. Как могут призывать уважать предков те, кто стремится вычеркнуть 70 лет из истории России? Столь же абсурдно выглядит попытка изъять из города имя Софьи Перовской", — утверждают почитатели большевиков.

Ждать чего-либо иного от сторонников безбожной советской власти не приходится. Для них существует только 70 лет советской «эпохи», а вся остальная тысячелетняя история России не заслуживает никакого внимания. Хотелось бы верить, что городские власти не станут прислушиваться к этим советчикам, и древняя Тверь всё же сможет возродиться в своей исторической русской красоте, избавившись от имён откровенных террористов и революционеров.

Русская линия