Священнослужитель категорически отказался брать в руки оружие, однако его продолжали несколько дней удерживать сотрудники военкомата…

25 января 2025 года на блокпосту в направлении Харьков-Чугуев был задержан наместник мужского монастыря в честь Божией Матери «Скоропослушница», расположенного в селе Бабаи Харьковской епархии, архимандрит Богдан (Пильгуй), сообщает СПЖ.

Задержание было произведено сотрудниками ТЦК, несмотря на то, что священнослужитель предъявил удостоверение и был в монашеском облачении.

Отец Богдан был тут же силой направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК), а затем доставлен в военные части города Днепр, где сотрудники ТЦК попытались зачислить его на военную службу. Военные части отказались принимать его, так как священнослужитель по религиозным убеждениям категорически отказался брать в руки оружие.

После этого архимандрит Богдан был возвращён в Харьков, где его удерживали в помещении ТЦК на протяжении суток. Наместнику монастыря не позволили встретиться с адвокатами и не обеспечили едой. На следующий день была предпринята повторная попытка направить его в одну из воинских частей.

Отец Богдан является единственным опекуном своих родителей: матери — инвалида второй группы и отца, который потерял зрение на один глаз. Тем не менее, его несколько дней насильно удерживали украинские военные.

После того, как данный возмутительный случай получил большую огласку в СМИ, сотрудники ТЦК вынуждены были отказаться от своих незаконных намерений и отпустили священнослужителя.

Русская линия