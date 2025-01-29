Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2025

В Харьковской области ТЦК пыталось мобилизовать наместника монастыря УПЦ архимандрита Богдана (Пильгуй)
Священнослужитель категорически отказался брать в руки оружие, однако его продолжали несколько дней удерживать сотрудники военкомата…

Архимандрит Богдан (Пильгуй)25 января 2025 года на блокпосту в направлении Харьков-Чугуев был задержан наместник мужского монастыря в честь Божией Матери «Скоропослушница», расположенного в селе Бабаи Харьковской епархии, архимандрит Богдан (Пильгуй), сообщает СПЖ.

Задержание было произведено сотрудниками ТЦК, несмотря на то, что священнослужитель предъявил удостоверение и был в монашеском облачении.

Отец Богдан был тут же силой направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК), а затем доставлен в военные части города Днепр, где сотрудники ТЦК попытались зачислить его на военную службу. Военные части отказались принимать его, так как священнослужитель по религиозным убеждениям категорически отказался брать в руки оружие.

После этого архимандрит Богдан был возвращён в Харьков, где его удерживали в помещении ТЦК на протяжении суток. Наместнику монастыря не позволили встретиться с адвокатами и не обеспечили едой. На следующий день была предпринята повторная попытка направить его в одну из воинских частей.

Отец Богдан является единственным опекуном своих родителей: матери — инвалида второй группы и отца, который потерял зрение на один глаз. Тем не менее, его несколько дней насильно удерживали украинские военные.

После того, как данный возмутительный случай получил большую огласку в СМИ, сотрудники ТЦК вынуждены были отказаться от своих незаконных намерений и отпустили священнослужителя.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Практику стыдливого затирания крестов на изображениях храмов и государственных символов необходимо прекратить
Признание многоконфессиональности России не должно приводить к отказу российских властей от христианских символов и поощрению всякого рода оккультизма, указал Предстоятель...

Симбирская Голгофа
В России снимут документальный фильм о новомученице Екатерине (Декалиной), расстрелянной во время массовой казни 17 февраля 1938 года...

В Харьковской области ТЦК пыталось мобилизовать наместника монастыря УПЦ архимандрита Богдана (Пильгуй)
Священнослужитель категорически отказался брать в руки оружие, однако его продолжали несколько дней удерживать сотрудники военкомата...

Хорошая мина при плохой игре
Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжает утверждать, что его признание украинских раскольников «исцелило церковный раскол» на Украине...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем годовщину венчания на царство Государя Иоанна IV Грозного и день рождения Русского Собрания...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика