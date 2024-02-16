Симбирский режиссер Анастасия Новоселова победила в номинации «Береги» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов с проектом «Создание короткометражного фильма про Екатерину (Декалину)». Фильм будет посвящён новомученице Екатерине (Декалиной), которая была расстреляна в ночь с 17 на 18 февраля 1938 года в подвале здания Ульяновского НКВД.

В 2018 году Анастасия Новоселова дебютировала с фильмом «Андрей Симбирский» про Андрея Блаженного — небесного покровителя Симбирска. В 2019 году вышла короткометражная картина «Пять историй о Пятино», посвященная старинному храму Святой Живоначальной Троицы села Пятино Инзенского района Ульяновской области.

Следом, в 2020 году, вышла короткометражка «Тайна горы» про Никольскую гору в рабочем посёлке Сурское. А через два года Анастасия выпустила сериал «Спасайся, кто может» о православной молодежи, сообщает портал «УлПравда». Теперь появилась перспектива съёмок нового фильма — о симбирской новомученице.

Будущая новомученица Екатерина (Декалина) родилась в ноябре 1875 года в селе Панская Слобода Симбирского уезда в простой русской крестьянской семье.

Екатерина с молодых лет отличалась особой набожностью и говорила родителям, что не планирует создавать семью, а хочет уйти в монастырь. 20 ноября 1890 года отец Екатерины отвез дочь в Спасский женский монастырь. Трудолюбивой и аккуратной девушке в обители нашлось немало послушаний. Целых двадцать три года Екатерина прожила в монастыре воспитанницей и трудницей, прежде чем 28 октября 1913 года указом Симбирской Духовной Консистории была определена в число послушниц монастыря и стала законной его насельницей. С этого времени у Екатерины появилось и своё постоянное послушание — она была определена трудиться при монастырской часовне.

После прихода к власти большевиков женский монастырь был закрыт, и в начале 1920-х годов в нём был организован первый в губернии концентрационный лагерь. Насельниц обители разогнали: некоторые вернулись в родные сёла, некоторые устроились трудиться при симбирских храмах, кто-то вынужден был идти работать на чёрные работы в мирские учреждения.

В 1937 году в ульяновском НКВД появились документы о «контрреволюционной церковно-монархической фашистко-повстанческой организации», состоящей из духовенства и мирян и ставившей целью «свержение советской власти». Никакой подобной организации, безусловно, не существовало. Тем не менее, по этому сфальсифицированному делу были произведены аресты сотен священников, членов церковных советов и наиболее активных мирян по всей территории нынешней Ульяновской области. Были возбуждены десятки уголовных дел, по которым осуждены сотни людей, главной виной которых была православная вера. Только по одному из таких дел от пуль палачей 17 февраля 1938 года погибли 78 человек, среди которых были три архиерея и более пятидесяти священнослужителей и монахинь, в том числе и монахини Екатерины (Декалиной). Это стало настоящей Симбирской Голгофой, указывается на сайте Симбирской епархии

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»