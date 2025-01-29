Признание многоконфессиональности России не должно приводить к отказу российских властей от христианских символов и поощрению всякого рода оккультизма, указал Предстоятель…

Выступая на торжественном пленарном заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, которое состоялось 28 января 2025 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность формирования личности с учётом традиционных духовных ценностей русского народа и призвал прекратить практику затирания крестов на изображениях храмов и государственных символов, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, эти ценности «не просто порой попираются, но буквально перечеркиваются», несмотря на то что, как отмечается в Указе Президента РФ от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит Православию».

«Стыдливо затираются кресты на изображениях храмов и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего безродства и беспамятства», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия „многонациональная и многоконфессиональная“. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное», — отметил Предстоятель.

Святейший Владыка также выразил обеспокоенность в связи с фактами притеснений за веру преподавателей гуманитарных дисциплин от руководства высших учебных заведений. «Оказывается, даже в изложении истории России может быть „слишком много религии“», — с горечью добавил Патриарх Московский и всея Руси.

На этом фоне Патриарх Кирилл обратил внимание на распространение неоязычества и оккультизма среди российского населения и призвал запретить сатанизм и оккультизм как экстремистские движения.

«Государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик. Особенно внимательно необходимо отслеживать информацию о проведении новых псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней», — подчеркнул Святейший Владыка.

Предстоятель выразил поддержку инициативе запретить в России сатанизм как экстремистское движение. «Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международное движение сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране свои обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы и сообщества в социальных сетях», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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