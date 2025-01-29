Во время открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь попытался выдать желаемое за действительное, заявив, что создание на Украине «ПЦУ» якобы «исцелило вековое разделение», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Укринформ».

Глава Фанара назвал украинских раскольников, силой захватывающих храмы и избивающих верующих и духовенство УПЦ, «основой для объединения украинского общества».

«Наша поддержка Церквей в кризисе выходит за рамки просто моральной или духовной. Развитие и зрелость Православной Церкви Украины демонстрируют, как солидарность и единство работают на практике, а не только в теории. Предоставление и признание её автокефалии, то есть церковного самоуправления, Вселенским Патриархатом шесть лет назад демонстрирует, как канонический порядок и пастырская опека могут исцелить разделение и вековые раны», — заявил Патриарх Варфоломей.

В связи с этим он в очередной раз призвал Поместные Православные Церкви признать «ПЦУ». Однако, подавляющее большинство православных отказываются это делать, даже находясь под серьёзным давлением со стороны США. Причина этого проста — вторжение Фанара на Украину породило лишь ещё большие нестроения, как на самой Украине, так и во всём мировом Православии.

Только Патриарху Варфоломею хватает совести говорить, что избивающие верующих УПЦ раскольники якобы показывают пример христианской зрелости. Все остальные видят, что зрелость и стойкость в данном случае проявляет именно гонимая Украинская Православная Церковь, которая не желает объединяться с самозванцами и самосвятами. Никакие заявления в ПАСЕ не помогут главе Фанара переубедить их в этом.

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