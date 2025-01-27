Русская линия
Сводка новостей от 27 января 2025

Светлой памяти генерала В.О. Каппеля
Во многих храмах Русской Православной Церкви прошли поминальные богослужения по генералам Владимиру Каппелю и Александру Кутепову…

На могиле генерала Каппеля в Донской обители26 января 2025 года в память о трагической гибели Георгиевского кавалера Генерального штаба генерал-лейтенанта Владимира Каппеля после Божественной литургии на могиле генерала в Донской обители столицы состоялось поминальное богослужение.

По благословению наместника Донского монастыря, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Каширского Феогноста панихиду на могиле генерала совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

На могиле генерала Каппеля в Донской обителиПомолиться об упокоении генерала Владимира Каппеля пришли руководители движения «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников и Михаил Малиновский, представители Российского Обще-Воинского Союза, преподаватели и учащиеся Московских Морских Наследника Цесаревича Алексея Николаевича кадетских классов и многие другие.

Мемориальная доска Каппелю в СимбирскеПо окончании богослужения кадеты традиционно исполнили воинский церемониал Заря, гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе» и другие русские песни. Затем все желающие смогли возложить на могилу генерала Каппеля цветы.

Панихида по генералу Каппелю также была отслужена на Архиерейском подворье Симбирской епархии Русской Православной Церкви, где по благословению митрополита Симбирского Лонгина была установлена мемориальная доска в честь Георгиевского кавалера.

Кроме того, поминальные богослужения прошли в Благовещенском храме села Сальково новых территорий Москвы (настоятель храма отец Сергей Волокушин) и в Казанском храме села Товарищево (настоятель храма священник Михаил Бородин).

Традиционно в этот день во многих храмах Русской Православной Церкви поминают белых генералов Владимира Каппеля и Александра Кутепова.

Русская линия

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Светлой памяти генерала В.О. Каппеля
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