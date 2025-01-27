25 января 2025 года папа Римский Франциск обратился к своей пастве с проповедью, в которой фактически дал положительный ответ на предложение Константинопольского Патриарха Варфоломея перевести Католическую церковь на новоюлианский календарь, то есть начать праздновать Пасху — по юлианскому календарю, а все остальные праздники — по григорианскому.

В своей проповеди глава Ватикана отметил «ценность христианской надежды, которая поддерживает даже в самые тяжёлые моменты, и призвал всех верующих укреплять стремление к единству», сообщает VaticanNews.va.

Папа Римский напомнил о 1700-летии Первого Вселенского собора в Никее, которое отмечается в этом году. «Этот юбилей — не только память о прошлом, но и призыв к укреплению единства среди христиан, к укреплению связей и преодолению разногласий. Никейский Символ веры, одобренный тем Собором, продолжает объединять христиан разных традиций, храня общие корни веры», — приводит слова папы Франциска католическое издание.

В контексте юбилейного 2025 года глава католиков отметил «провиденциальное совпадение»: в 2025 году Пасха празднуется в один день по григорианскому и юлианскому календарям. «Это должно стать стимулом к решительным шагам на пути к единству, включая согласование общей даты празднования Пасхи», — считают в Ватикане.

В завершение папа Франциск заявил, что Католическая церковь готова принять любую общую дату, которая будет согласована всеми сторонами.

Таким образом, Ватикан и Фанар очень близки к тому, чтобы воспользоваться установлением единой даты празднования Пасхи, как дымовой завесой, для заключения новой православно-католической унии. При этом никто не обращает внимание на сохраняющиеся серьезные разногласия в вероучении между католиками и православными.

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