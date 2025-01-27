Утром 25 января 2025 года в возрасте 95-ти лет в больнице Evangelismos в Афинах отошёл ко Господу Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, сообщает официальный сайт Албанской Православной Церкви.

В пресс-службе Албанской Церкви уточнили, что кончина владыки наступил в результате полиорганной недостаточности в связи с продолжительной госпитализацией и рядом операций. «Мы призываем верующих Албанской Церкви и всего мира молиться об упокоении души нашего почившего Предстоятеля», — говорится в сообщении.

«Незабвенный Архиепископ Анастасий восстановил и возродил Православную Автокефальную Церковь Албании, которую он поднял из руин после падения атеистического режима. Благодаря своему вдохновлённому Богом видению и неустанному труду он восстановил церковную жизнь с самого начала, построил сотни церквей, учредил образовательные и благотворительные учреждения, а также подготовил и рукоположил новое духовенство, предлагая непрерывное жертвенное служение на протяжении более тридцати трёх лет. Да будет вечна память о нем!», — отметили в Тиране.

В связи с кончиной Предстоятеля 25 января 2025 года Священный Синод Православной Автокефальной Церкви Албании на внеочередном заседании выразил глубочайшую скорбь и постановил следующее:

1. Избрать Его Преосвященство митрополита Корчского Иоанна временным управляющим Архиепархией.

2. Объявить пятидневный церковный траур с 25 по 29 января 2025 года.

3. Тело покойного Архиепископа будет выставлено для прощания перед собором Воскресения Христова в Тиране во вторник, 28 января, в 16:00, после чего оно будет находиться в соборе всю ночь до следующего дня, среды, 29 января 2025 года.

Похороны состоятся в четверг, 30 января, в 11:00 после Божественной литургии.

Блаженнейший Архиепископ Анастасий (в миру — Анастасий Яннулатос) родился 4 ноября 1929 г. в благочестивой православной семье в Греции. С детства активно участвовал в церковной жизни.

В 1947 г. поступил на теологический факультет Афинского университета и окончил его с отличием в 1951 г. После окончания университета два года служил в армии, где вступил в братство ZOE, религиозную организацию, которая ставила своей целью духовное обновление греческой Церкви. Одним из основных его занятий стала работа с греческой молодежью. Был одним из лидеров студенческих движений и работал в детских лагерях.

Этот опыт помог будущему Предстоятелю Албанской Церкви обнаружить, какое влияние такие миссионерские программы имели на Церковь в целом. В эти же годы сотрудничал в международном православном движении «Синдесмос» (был его генеральным секретарем в 1958—1961 гг., а затем вице-президентом в 1964—1978 гг.).

В 1960 г. рукоположен во диакона. Основал православный миссионерский центр Porefthentes.

После рукоположения в священники 24 мая 1964 г. уехал в Восточную Африку. Служил в Уганде. Вскоре после своего приезда заболел малярией и вернулся в Грецию.

В 1965—1969 гг. изучал историю религий в университетах Гамбурга и Марбурга Западной Германии, фокусируя свое внимание на истории африканских религий, миссиологии и этнологии. Чтобы пополнить материал для своей диссертации «Дух Мбандва и структура их культов: исследование различных аспектов африканских религий», работал в университете в Кампала, Уганда. Параллельно с научной работой активно участвовал в мировом экуменическом движении.

В 1972 г. был возведен в сан епископа города Андруссы и стал главой Отдела внешних церковных миссий Элладской Церкви.

В 1972 г. основал в Греции женский монастырь св. Иоанна Предтечи с миссионерской направленностью.

В 1980-е гг. Православная Церковь в Восточной Африке была на грани крушения в связи с внутренними проблемами, которые привели к извержению кенийского епископа из сана. Патриарх Александрийский Николай предложил епископу Анастасию занять эту кафедру. Владыка согласился, но продолжал свою деятельность в Афинском университете.

В Африке основным приоритетом для него стало создание мощного православного сообщества во главе с местными лидерами. Первым делом епископа стало немедленное открытие семинарии, строительство которой начал и потом вынужденно прервал архиепископ Макарий III еще за 10 лет до того. Наряду с подготовкой кадров, организовал перевод служб на семь различных языков. Под его руководством были сооружены 67 новых церквей и обновлены 25 существующих. Также занимался строительством школ, детских садов, мобильных госпиталей и миссионерских пунктов.

В результате его подвижничества и воспитания местных горячих приверженцев Православия Церковь в Восточной Африке продолжала развиваться и после того, как он оставил эту кафедру в 1991 г.

В январе 1991 г. Патриарх Константинопольский направил его в Албанию в качестве Патриаршего экзарха с целью восстановления Албанской Автокефальной Православной Церкви. После 40 лет жестокого истребления Православная Церковь в Албании была совершенно опустошена, духовенство составляло 22 человека по сравнению с 440 в 1940 г.

Избрание Блаженнейшего Анастасия четвертым Предстоятелем Албанской Православной Церкви состоялось 24 июня 1992 г., чин интронизации был совершен 2 августа того же года.

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