Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Государственного совета по направлению «Семья» рассмотреть вопрос о совершенствовании программы материнского капитала. В перечне поручений указано, что необходимо представить предложения, в том числе об увеличении суммы материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребёнка, сообщает «Российская газета».

Соответствующий список поручений, подготовленный по итогам заседания Государственного совета, посвященного вопросам социальной поддержки семей в России, которое прошло 20 декабря 2024 года, размещён на официальном сайте Кремля.

Срок выполнения установлен до 1 декабря 2025 года. За реализацию поручения ответственны премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Семья» Андрей Никитин.

Материнский капитал — это государственная мера поддержки российских семей с детьми. Программа действует с 2007 года и направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери или покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала за первого ребёнка будет повышен на 9,5% и составит 690 тысяч рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребёнка, то при рождении второго малыша доплата будет 222 тысячи рублей, а если не получала, то она сразу получит полную сумму — 912 тысяч рублей. Об этом в Телеграм-канале Минтруда сообщил глава ведомства России Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.

Но это не то повышение маткапитала, о котором говорил президент и которое он поручил проработать правительству. Об этом свидетельствует срок выполнения указанного поручения — до 1 декабря 2025 года. Скорее всего, материнский капитал существенно вырастет к концу текущего года.

Русская линия