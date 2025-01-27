Русская Православная Церковь намерена поддерживать Антиохийский Патриархат в это непростое для него время…

25 января 2024 года в ходе своей рабочей поездки в Ливан председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Богословский институт имени преподобного Иоанна Дамаскина при Баламандском университете, где был принят Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном Х, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев), секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин, а также декан богословского института архимандрит Иаков (Халиль) и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ливанской Республике А. Рудаков.

Митрополит Антоний передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви братское приветствие от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заверения в поддержке Его Блаженству со всею его паствой в нынешнее непростое время.

В ходе продолжительного сердечного общения был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, положение христиан на Ближнем Востоке и в других регионах мира, перспективы дальнейшего развития братского взаимодействия между Антиохийским и Московским Патриархатами, актуальное состояние межправославных и межхристианских отношений.

На молитвенную память о состоявшейся встрече митрополит Антоний преподнёс в дар Блаженнейшему Патриарху Иоанну святую панагию.

По окончании встречи Патриарх Иоанн дал ужин в честь председателя ОВЦС и сопровождающих его лиц.

Русская линия