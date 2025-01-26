ОТ РЕДАКЦИИ. В 2024 году в издательстве «Посев» в рамках серии «Белые воины» вышла очередная книга под редакцией доктора исторических наук Василия Цветкова «Великий Сибирский Ледяной поход». Предлагаем читателям «Русской линии» воспоминания одного из участников Ледового похода русского офицера С.А. Щепихина о генерале В.О. Каппеле, опубликованные в этом издании.

24 января в пути мы узнали, что Каппелю перед отъездом из Нижнеудинска стало так скверно, что врач-чех потребовал перевести его в чешскую летучку. На остановках мы обычно посылали адъютантов на ближайший железнодорожный телефон, чтобы выяснить, каково положение здоровья нашего вождя. 25 января нам сообщили, что положение отчаянное, а в ночь Каппеля не стало!

Написать биографию Каппеля нельзя. Каппель — это целая эпоха! Кто его близко знал в повседневной жизни, в силу человеческого свойства ко всему привыкать, ничего бы необыкновенного ни в характере, ни в поступках его не заметил. Простота во всем. Простота, присущая одним аристократам духа! Ведь есть люди, умеющие одеться просто и элегантно. Говорят, что это особенно трудно и удается очень и очень немногим! Вот этой простотой и элегантностью отличалась вся натура Владимира Оскаровича Каппеля.

Чтобы заставить подчиняться, он не должен был прибегать ни к каким особым приемам, а тем паче угрозам. Близость с подчиненными никогда не вредила его авторитету. Помню в разговоре с ним относительно искусства повелевать Владимир Оскарович очень просто заметил, что это выходит у него само собой. Он не допускал мысли, что при отдаче приказания надо становиться в какую-то особенную позу, изменять голос, тон, вообще «играть роль». «Это недостойно было бы меня как начальника, — говорил он. — Этим я унизил бы и себя, и своих подчиненных, и ясно всем раскрывало бы карты, что я все время ожидаю: вот-вот какие-либо из моих приказаний не будут исполнены! Это неумно и дико! Раз нет веры в то, что тебя всегда послушают, то лучше не браться за тяжелую роль начальника».

Ему, В.О. Каппелю, всегда была непонятна манера-обычай моряков держать своего капитана корабля в постоянной изоляции. Как правило, это хорошо: от постоянного общения каждый авторитет немного теряет в обаянии. Недаром в свое время народу показывали одни пятки китайского Императора, а когда появлялись наши Цари, так все должны были падать ниц, пока Царь не проследует дальше. Почему-то близкие придворные наших Императоров позволяли себе сокращать титул в личном обращении, называя Государя «Ваше Величество», а те, кто редко встречался с Царем, всегда произносили полный титул… Почему? Вероятно, и тут уже выявлялся внешне тот ущерб обаяния, который всегда сопровождает близкое общение…

Редкие натуры не боятся этой близости. И таким был Каппель… И за рюмкой вина, и за чашкой чая, и при общей стоянке на походе, и всюду, всюду — всегда от окружающих было одно почтение и полное послушание. Конечно, Каппель, как и всякий человек, поддавался известным влияниям, но все это так глубоко перерабатывалось его натурой, что выявлялось уже в новом, очищенном виде, неся на себе этикетку, штемпель Каппеля…

Ни от кого, никогда я не слышал дурного отзыва о нем не только как о человеке, но и как о начальнике. Даже наши временные недоброжелатели — чехи во все время похода относились к Каппелю с исключительным почтением и дружелюбием. Я также знал лиц среди высоких чешских начальников, которые оживленно высказывали осуждения тем распоряжениям своего командования, которое клонилось к осложнению нашего, на походе, положения. А как были возмущены все чехи, когда врач летучки, где лежало тело Каппеля, испуганный повторными распоряжениями Сырового — не допускать в эшелонах русских, — перестарался и приказал нам взять тело на сани!.. А что-нибудь показывает присутствие на панихиде в Тулуне чешской делегации?.. Преемником своим Каппель еще в Нижнеудинске назначил Войцеховского. Во время своей болезни он несколько раз присылал Войцеховскому записки, что его он назначает продолжать поход. Категорически Каппель не говорил, а условно: «Если мне будет совсем плохо и я вынужден буду продолжать путь в вагоне…» Не суждено было ему проделать с нами поход. Он продолжил путь, но в иной мир… И не в вагоне, а в санях, но среди русских, своих друзей и соратников!..

26 января мы рано прибыли в Тулун… Сюда должны были привезти тело Каппеля и отпевать его в местной церкви. Только поздно, уже затемно, под конвоем взвода уфимцев и волжан прибыл гроб… Церковь наполнилась народом и плачем… Вождя хоронили… Скудное освещение, без певчих, с одним гнусавым сельским дьячком… Поп, трусливо озирающийся, но довольный, что нет помпы и темно… Боится доноса… Простились… В гробу как живой, «замерзший», — говорили каппелевцы!.. А впереди еще добрая тысяча верст, и повезем мы с собой дорогое тело до той русской земли, где можно будет предать его земле… Сибирь Каппеля не приняла, во всех смыслах…

На панихиде присутствовала и моя жена. Ей тошно было ехать с чешскими удобствами, и она решила оставить вагон. В то же время она боялась нас стеснить… А я опасался за благополучие ее и ребенка будущего… Так и не сговорились, и после панихиды ей пришлось вновь возвращаться в вагон. Она чувствовала, что расстаемся мы теперь уже надолго, и что нам предстоит испытать большое семейное, личное горе…

Автор портрета — художник Дмитрий Трофимов