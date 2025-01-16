Недавняя фотография русских воинов, устанавливающих православный Поклонный крест на Запорожском направлении, мгновенно стала символом Русской армии, защищающей Донбасс. Многие в России с воодушевлением восприняли появившиеся кадры, а в сети начали распространяться многочисленные переложения указанной фотографии.

В настоящее время стали известны некоторые подробности этого события, сообщает Телеграм-канал Военного отдела Московского Патриархата. Как рассказал военный священник Русской Православной Церкви отец Владислав Сулейманов, окормляющий русских воинов в Запорожье, на снимке запечатлён момент установки нового Поклонного креста на одной из самых высоких точек перед позициями противника, а не восстановление порушенного. Ранее в Интернете появлялись кадры, как украинские военные на бронетранспортёре пытались снести подобный крест, а потому многие подумали, что это именно тот крест.

«Мы установили и освятили его, чтобы они видели, с чем воюют, и, возможно, кто-то из них задумался бы. Они рушат храмы — мы восстанавливаем, они пытаются „забодать“ бронетранспортёром Поклонный крест, а мы ставим новые. Пусть видят — Святая Русь жива!» — пояснил отец Владислав.

В свою очередь, в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами пояснили, что традицию по установке Поклонных крестов в зоне специальной военной операции на Донбассе благословил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

7 января 2025 года, в праздник Рождества Христова, подобный Поклонный крест был установлен на месте тяжёлых боев в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики. В установке креста участвовали атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян, казаки, офицеры центрального штаба, сообщает сайт Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Чин освящения креста совершил настоятель храма иконы Божий Матери «Взыскание погибших» города Самары иерей Михаил Жегалин, прошедший срочную службу в воздушно-десантных войсках.

Русская линия