16-летний ученик родом из Таджикистана намеревался устроить нападение на школу и приобрёл для этих целей три ножа. Малолетний террорист вступил в сообщество «Колумбайн» (террористическая организация, запрещена в РФ) и стал вынашивать преступные планы, но теракт разоблачили на стадии подготовки, сообщает Телеграм-канал «Архангел Спецназа».

Речь идёт о возможном нападении на школу № 1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, учившийся в указанной школе, сообщает РИА Новости. В связи с этим во всех образовательных организациях Подмосковья усилены «меры антитеррористической безопасности».

«В ходе проверки установлено, что подросток 2008 года рождения через мессенджер вступил в одно из международных молодёжных движений, которое пропагандирует противоправную деятельность и запрещено на территории Российской Федерации. В дальнейшем он планировал на территории школы города Реутов совершить ряд преступлений, угрожающих жизни и здоровью учеников и преподавателей», — говорится в заявлении Следственного комитета России.

«Удивляет? Нас нет. Если промониторить все школы в России, где учатся дети мигрантов, то думаем, что можно будет найти несколько сотен подобных недотеррористов. Мигрантская среда в России остаётся самой питательной взращивания экстремистских настроений. Нормального образования нет, и они не стараются его получить, поскольку родители даже не пытаются интегрироваться в российское общество. Зачем, когда есть диаспоры, которые отмажут, гражданство дадут? Поэтому дети в таких семьях растут с негативом к русским гражданам и впоследствии это приводит к нападениям или вот таким попыткам терактов», — резонно отмечают авторы Телеграм-канала «Архангел Спецназа».

Массовый завоз в Россию бесчисленного количества мигрантов — это мина замедленного действия, которая может взорваться в любую минуту. Европа с этим уже сталкивается напрямую. Россия, как это ни печально, не делает из «европейского опыта» должных выводов.

Русская линия