12 декабря 2024 года состоялось ежегодное Епархиальное собрание Тверской епархии, которое возглавил глава Тверской митрополии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и которое объявило 2025 год в Твери «Годом осмысления святости новомучеников и исповедников Церкви Русской», сообщает сайт Тверской митрополии.

В текущем году исполняется 25 лет канонизации новомучеников и исповедников Российских — в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил сотни новомучеников, отмечает сетевое издание «Вся Тверь». В связи с этим епархиальное руководство посчитало, что в условиях современных вызовов, когда общество испытывает духовный поиск, подвиг новомучеников будет напоминать о том, что святость не утратила своей актуальности. А пример новомучеников может вдохновить людей не бояться свидетельствовать о своей вере, нести Евангелие и жить по заповедям, несмотря на внешние трудности.

Среди мероприятий, запланированных по случаю «Года осмысления святости новомучеников», митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выделил не только проведения торжественных богослужений, но и вечера памяти новомучеников, а также необходимость «обеспокоиться тем, чтобы на фасадах храмов, где служили новомученики и исповедники, но где ещё не установлены их образа, были созданы мемориальные доски и памятники». «Необходимо заботиться о сохранении их памяти», — отметил архипастырь.

Незадолго до Епархиального собрания в селе Михайловское Калининского муниципального округа Тверской области установили мемориальную доску в память о священномученике протоиерее Александре Вершинском. Мемориальная доска в честь священномученика была установлена 8 декабря на сельском храме Архангела Михаила. В этой церкви он начал свой пастырский путь, когда в 1900 году был рукоположен в священники. 8 декабря 1937 года протоиерея Александра расстреляли на подмосковном Бутовском полигоне. Арестован отец Александр был в 1937 году в Смоленском храме в поселка Ивантеевка Пушкинского района Московской области.

8 декабря, в день расстрела протоиерея Александра, в Ивантеевке празднуется память святых новомучеников и исповедников Ивантеевских. 8 декабря 2024 года в Смоленском храме Ивантеевки была совершена Божественная литургия, которую возглавил настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили клирики храма и настоятель храма благоверных князей Бориса и Глеба Твери игумен Кирилл (Коровин).

Священство Тверской епархии не на словах, а на деле стремится к сохранению памяти о подвигах новомучеников, к чему неоднократно призывал архиереев, духовенство и мирян Патриарх Кирилл. Только общими усилиями возможно сделать тему новомучеников заметной и знаковой в общественном сознании России. Отрадно, что такие шаги уже предпринимаются во многих епархиях. Пример новомучеников может оказаться востребован в нашем обществе, а это значит, что и окружающая жизнь чудесным образом может измениться в сторону победы над грехом.

Святые новомученики и исповедники, молите Бога о нас.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»