У Предстоятеля Албанской Православной Церкви открылось сильное желудочно-кишечное кровотечение, в связи с чем ему была сделана экстренная операция…

Врачи больницы «Евангелистос» в Афинах начали процесс выведения Архиепископа Албанского Анастасия из наркоза после экстренной операции. Эта процедура очень сложная и может занять несколько дней, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Предстоятель Албанской Православной Церкви остаётся в крайне тяжёлом состоянии под пристальным наблюдением медицинской бригады во главе с профессором Анастасией Котаниду. В прошлую пятницу 95-летнему иерарху была проведена экстренная операция по устранению сильного кровотечения.

Архиепископ Анастасий был срочно перевезён в Афины из Тираны из-за резкого ухудшения его здоровья. Он был госпитализирован 30 декабря из-за вирусной инфекции. Возникли осложнения, в том числе желудочно-кишечное кровотечение, из-за которого его пришлось перевести в Афины для оказания специализированной помощи.

Состояние Архиепископа по-прежнему привлекает значительное внимание, а молитвы и поддержка поступают со всего православного мира и из-за его пределов. Его здоровье по-прежнему вызывает серьёзную обеспокоенность, и медики неустанно трудятся над его стабилизацией.

Русская линия