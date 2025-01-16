В Киеве состоялся суд по делу о выселении монахов Лавры, которые восстановили обитель из руин, но оказались неугодны режиму Зеленского…

15 января 2025 года в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева состоялось очередное заседание по делу о принадлежности Киево-Печерской Лавры и возможному силовому выселению из возрождённой обители монашествующих Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на Телеграм-канал Фортеця Лавра.

В ходе заседания адвокаты обители ходатайствовали об увеличении коллегии судей с 3 до 5 человек, однако суд отказал защите монашествующих в этом запросе. Также верующие, которые молятся в Лавре, обратились к суду с просьбой привлечь их в качестве третьей стороны в процессе.

В ходе заседания адвокаты обители предложили привлечь к рассмотрению дела Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) и Киевскую военную администрацию (КВА) в качестве сторон слушания, но суд и в этом случае отклонил запрос.

Двое из верующих, планирующих стать участниками процесса, выразили протест против действий Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», выступив перед судом. Они заявили, что нельзя запрещать молиться в монастыре и подчеркнули необходимость защиты прав на вероисповедание.

Обстановка на заседании была очень напряженной, однако оно завершилось без инцидентов. Следующее судебное заседание по иску заповедника о выселении братии из Лавры назначено на 13:00 27 января. В этот же день в 14:00 состоится еще одно заседание, касающееся дела Верхней Лавры.

Режим Зеленского не оставляет попыток изгнать монашествующих из Киево-Печерской Лавры.

Русская линия