Как известно, неверующих на войне не бывает, а потому многие российские военные, принимающие участие в специальной военной операции по защите Донбасса, как ни странно, стали гораздо ближе к Православию, чем в своей обычной повседневной мирной жизни.

В настоящее время в зоне боевых действий находится немало военных священников Русской Православной Церкви, которые стараются окормлять военнослужащих и стремятся не допустить скатывание воинов к бессмысленной жестокости и бесчеловечной ненависти к противнику.

Отрадно, что на фоне того ужаса, который происходит ныне на Донбассе, приходят из зоны боёв и добрые воодушевляющие новости. В настоящее время в Интернете активно осуждается символическое фото воздвижения упавшего в ходе боёв Креста Господня российскими военными в зоне СВО.

«Пожалуй, одно из самых сильных фото за всю СВО. Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боёв. Больше ничего об этой войне не надо знать. Вся правда в одной фотографии. Автор: „Хичкок (https://vk.com/alfred161)“ из Барс-11. Запорожский фронт», — прокомментировал фото автор Телеграм-канала Афанасьев Z.

Русская линия