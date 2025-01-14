Бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, который был вынужден покинуть Украину из-за политического преследования со стороны режима Зеленского, прокомментировал ситуацию с запретом Украинской Православной Церкви. Тупицкий убеждён, что принятый Верховной Радой Украины антицерковный закон № 3894 является антиконституционным и, рано или поздно, будет отменён, сообщает портал Raskolam.net.

С 15 мая 2013 по 15 мая 2022 года Александр Тупицкий был судьёй Конституционного суда Украины (по квоте президента Украины). 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский, которого не устраивали решения данного судью, попытался его отстранить от должности. Конституционный суд счёл решение Зеленского незаконным и отказался выполнять указ. После этого на Тупицкого началось серьёзное давление, в результате чего он вынужден был бежать из страны.

«Уничтожение Православия на Украине — это геноцид по отношению к украинскому народу. По другому, по большому счёту, я это назвать не могу. Даже за рубежом, к примеру, в Австрии, существует общество по объединению католиков и православных, то есть даже на этом уровне не хотят, чтобы была вражда. И по-моему, в том числе и папа Римский не одобряет уничтожение Православия на Украине. Поэтому я считаю, что это геноцид украинского народа, в частности, — верующих православных украинцев. Как быть далее? Видимо, придёт то время, когда всё встанет на свои места, но сегодня это сделать невозможно. Нет таких органов, которые приняли бы независимое решение», — отметил Тупицкий.

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