Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2025

Семья с тремя детьми должна стать нормой для России
Депутаты Госдумы намерены обязать рекламодателей использовать образы многодетных семей в социальной рекламе семейных ценностей…

Две мамыДепутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым намерены внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому рекламодатели при размещении рекламы на ТВ, направленной на формирование позитивного образа семейных отношений, обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 5 ФЗ «О рекламе».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для повышения рождаемости в России наряду с повышением уровня жизни семей, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей, крайне важно формировать позитивный образ многодетной семьи. «Семья с тремя детьми должна стать нормой для России», — подчеркивается в документе.

«Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах», — добавили авторы законопроекта.

По их мнению, принятие этой инициативы окажет положительное влияние на динамику рождаемости в России, будет способствовать укреплению семейных ценностей и повышению престижа многодетности.

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