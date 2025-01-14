12 января 2025 года в селе Семчиново, расположенном в Пазарджикской области Болгарии, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной генералу Николаю Вельяминову. Русский офицер был одним из выдающихся героев Русско-турецкой освободительной войны 1877−1878 годов, внесшим значительный вклад в освобождение Болгарии от османского ига, сообщает сайт Международного движения русофилов.

Организаторами мероприятия выступили Международное движение русофилов и политическая партия «Русофилы за возрождение Отечества». Открытие мемориальной доски стало важным событием, подчеркивающим неразрывную связь между народами России и Болгарии, а также напоминанием о героическом прошлом, которое объединяет оба народа.

В церемонии приняли участие десятки жителей села, гости из соседних населенных пунктов и города Пазарджик, а также представители официальных организаций. Среди присутствующих были региональный координатор и председатель ППРВО в Пазарджике Андриан Атанасов, заместитель председателя ППРВО Стефан Попов, секретарь партии Калин Владов, председатель Независимой ассоциации «Экогласность» адвокат Иво Лулчев, мэр села Семчиново Пламен Темелков, архитектор Киричев и другие почетные гости.

Главный секретарь ППРВО Валентин Григоров зачитал поздравительное обращение от имени Генерального секретаря МДР и Почетного председателя ППРВО Николая Малинова. В послании было подчеркнуто значение памяти о героях и важность сохранения исторического наследия:

«Мемориальная доска — это напоминание о цене свободы и героизме тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Свобода — это не дар, а результат усилий и жертв многих поколений. Давайте бережно хранить и уважать нашу историю, чтобы передать память о наших героях следующим поколениям».

В своей речи мэр села Пламен Темелков подчеркнул глубокую историческую связь между Россией и Болгарией. «Давайте помнить и передавать следующим поколениям, что Россия нас освободила, и без России Болгарии бы не существовало», — отметил он.

Церемония завершилась возложением цветов и венков к мемориальной доске под развевающимися болгарскими, российскими и самарскими флагами. Венок от имени Международного движения русофилов и ППРВО возложили Валентин Григоров и Калин Владов. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Русская линия