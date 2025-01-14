Президент США Джо Байден отменил свой предстоящий визит в Италию, который должен был стать последней дипломатической поездкой периода его президентства и включал запланированную встречу с папой Римским Франциском. Визит был отменён под предлогом решения проблемы продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информационное агентство CNA.

Байден должен был отправиться в Рим с 9 по 12 января 2025 года по приглашению папы Франциска. Его аудиенция у главы Ватикана была назначена на 10 января.

В своем заявлении на этой неделе пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что после возвращения из Лос-Анджелеса, где он встречался с официальными лицами, борющимися с продолжающимися пожарами, Байден «принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию».

После отмены визита 11 января 2025 года Байден провёл с папой Римским беседу по телефону и сообщил главе Ватикана, что наградил его Президентской медалью Свободы США с отличием.

Это высшая награда США, которая «вручается лицам, внесшим выдающийся вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

В заявлении Белого дома отмечается, что это первый случай, когда Байден вручил медаль «с отличием».

«Первый папа из Южного полушария, папа Франциск не похож ни на кого из тех, кто был до него, — говорится в заявлении. — Прежде всего, он народный папа — свет веры, надежды и любви, который ярко сияет по всему миру». «Десятилетиями Хорхе Бергольо служил безмолвным и уязвимым по всей Аргентине, — говорится в заявлении Белого дома. — Когда он стал папой Франциском, его миссия служения бедным никогда не прекращалась. Любящий пастырь, он с радостью отвечает на вопросы детей о Боге. Сложный учитель, он повелевает нам бороться за мир и защищать планету. Приветливый лидер, он обращается к разным верам».

Чем так угодил глава Ватикана уходящей американской Администрации, остаётся только догадываться. В прессе звучат по этому поводу самые разные версии. Но многие отмечают, что Администрация Байдена была очень довольна тем, что папа Франциск разрешил благословлять в костёлах половых извращенцев, а потому могла решить напоследок отблагодарить папу. Не случайно, даже пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер является открытой содомиткой.

Странная история с публикацией в ведущих западных информагентствах сообщений о том, что Католическая церковь якобы разрешила гомосексуалистам становиться священниками, также вряд ли является результатом простой случайности. Звучат предположения, что Байден отменил свой прощальный визит в Ватикан именно потому, что папа Римский Франциск в последний момент отказался от очередного «нововведения». При этом американские СМИ уже заранее подготовили нужные тексты, и все как по команде их в итоге и опубликовали.

Впрочем, это лишь догадки досужих журналистов и не более того. Однако дыма без огня, как известно, тоже не бывает.

Русская линия